Avantages de l’ananas pour la peau, la santé intestinale, le sommeil et la digestion

L’ananas a le goût des bonbons de la nature. Doux, juteux et parfumé, ce fruit est à la fois un régal et une collation saine si l’on dépasse son extérieur épineux.

Utilisé depuis longtemps en médecine traditionnelle pour faciliter la digestion et pour ses propriétés anti-inflammatoires, l’ananas est une riche source de nutriments, de minéraux, de vitamines, de composés bioactifs et de fibres alimentaires, les chercheurs ont découvert.

«C’est une très bonne source de vitamine C», explique à TODAY.com Sarah Rivenburgh, diététiste chez OhioHealth spécialisée dans la nutrition oncologique.

« Votre corps ne peut pas le produire, il doit donc l’obtenir par la nourriture. L’ananas peut être un bon moyen d’obtenir une partie de cette vitamine C, surtout si vous n’êtes pas fan des oranges.

Les ananas étaient autrefois considérés comme un symbole de statut social – « un luxe réservé uniquement aux membres de la royauté et aux aristocrates », selon le Smithsonien. Aujourd’hui, ce fruit est aussi proche que votre supermarché local et fait l’objet d’intenses débats en matière de garnitures de pizza.

L’arôme d’ananas – connu sous le nom de butyrate d’éthyle – a été classé comme l’une des odeurs les plus agréables par les gens du monde entier, juste derrière la vanille, en 2022. étude trouvé.

Alimentation à l’ananas

Une tasse de morceaux d’ananas crus contient les éléments suivants, selon le Département américain de l’Agriculture:

82 calories

0,9 gramme de protéines

22 grammes de glucides

2 grammes de fibres

16 grammes de sucre

180 milligrammes de potassium

Cette quantité d’ananas cru contient également plus de 100 % de la vitamine C et plus de 10 % de la vitamine B6 qu’une femme devrait consommer pour la journée. Les autres nutriments comprennent le calcium, le magnésium, le fer, le cuivre, le manganèse et le folate.

Il n’y a pas de cholestérol et pratiquement pas de matières grasses dans le fruit.

Avantages de l’ananas

Les diététistes sont fans de la teneur élevée en vitamine C de l’ananas. C’est un antioxydant – protégeant le corps contre les dommages causés par les radicaux libres et l’inflammation – et il est important pour la santé de la peau et pour des processus tels que la synthèse du collagène, la cicatrisation des plaies et la croissance et la réparation des tissus, explique Rivenburgh.

«La vitamine C aide également votre corps à absorber les sources végétales de fer», ajoute-t-elle.

« Ainsi, alors que les gens se tournent vers une alimentation davantage à base de plantes, un supplément de vitamine C peut parfois aider votre corps à absorber le fer provenant d’aliments comme les épinards ou les haricots pour s’assurer que vous ne souffrez pas de carence en fer. »

La vitamine C joue un rôle important dans la fonction immunitaire, selon le Instituts nationaux de la santé. Les chercheurs étudient si son activité antioxydante pourrait aider à prévenir le cancer ou les maladies cardiaques, ajoute-t-il.

Ensuite, il y a les fibres de l’ananas. L’ananas contient principalement des fibres insolubles, ou fourrages grossiers, qui aident à faire bouger les intestins régulièrement, ajoutent du volume aux selles et maintiennent l’intestin en bonne santé en nourrissant les bonnes bactéries du microbiome, note Rivenburgh.

«Cela vous rassasie également plus longtemps», ce qui contribue à favoriser la perte de poids, dit-elle.

L’ananas contient une enzyme unique appelée bromélaïne qui décompose les protéines et possède des propriétés anti-inflammatoires, selon le Institut national du cancer.

Vous reconnaîtrez peut-être son nom comme étant un attendrisseur de viande, mais c’est aussi une aide à la digestion, bien qu’il n’y ait pas suffisamment de recherches pour affirmer qu’il est efficace pour les problèmes digestifs, le Centre National de Santé Complémentaire et Intégrative Remarques.

Des recherches préliminaires montrent que la bromélaïne aide à éliminer les peaux mortes et endommagées par les brûlures, ajoute le Centre.

La bromélaïne peut également aider à soulager la douleur postopératoire ou l’inconfort lié à l’arthrite.

« Cela pourrait être possible simplement parce qu’il possède des propriétés anti-inflammatoires. Donc, si vous ressentez des douleurs au niveau de vos articulations, cela peut potentiellement aider à réduire cette inflammation », explique Rivenburgh.

Il a également été suggéré que la bromélaïne aurait des effets anticancéreux, mais des études supplémentaires sur l’homme sont nécessaires pour en être sûr, ajoute-t-elle.

Parce que l’ananas contient de la mélatoninela diététiste Keri Glassman l’a nommé l’un de ses cinq aliments préférés pour aider les gens à mieux dormir.

Risques liés à l’ananas

L’ananas peut provoquer une irritation de la bouche car il est acide et contient de la bromélaïne – en un sens, l’enzyme est attendrissante. toi.

Les symptômes comprennent une sensation de brûlure ou une douleur dans la bouche et la langue lorsque le fruit est consommé, les chercheurs mettent en garde. Les remèdes consistent à manger de l’ananas avec un produit laitier ou à le saupoudrer de sel.

Mais il ne faut pas confondre cela avec une réaction allergique à l’ananas, dont les symptômes comprennent des démangeaisons et un gonflement des lèvres, de la gorge et de la langue. Chauffer le fruit avant de le manger peut aider.

L’anaphylaxie, ou une réaction allergique grave, est également possible. Les personnes allergiques à l’ananas devraient l’éviter et emporter un EpiPen au cas où.

L’ananas contient-il beaucoup de sucre ?

C’est certainement sucré, mais la quantité de sucre naturel contenue dans l’ananas est « parfaitement acceptable » tant que vous mangez la bonne portion – environ 1 tasse – et pas plus, dit Rivenburgh.

Quelle est la meilleure façon de manger de l’ananas ?

Un ananas mûr consommé frais seul est parfait, mais vous pouvez également l’ajouter à une salade de fruits, un smoothie, un parfait au yaourt ou sur une pizza.

L’ananas broyé peut servir de garniture de crème glacée ou être incorporé dans un gâteau ou un pain rapide, suggère Rivenburgh. L’ananas séché peut être ajouté à un mélange montagnard.

L’ananas en conserve peut contenir moins de vitamine C que les fruits frais, car la vitamine C est sensible à la chaleur, note-t-elle.

« Mais je dis toujours qu’il vaut mieux manger n’importe quel fruit ou légume que pas de fruit ou de légume, donc si vous n’avez accès qu’à l’ananas en conserve ou si vous n’aimez que les conserves, il est toujours parfaitement acceptable d’en manger », ajoute Rivenburgh.

« Vous en tirerez toujours une bonne quantité de nutriments. »