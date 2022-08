Avantages COVID trop généreux avec les entreprises canadiennes: experts

OTTAWA – Les prestations déployées au début de la pandémie de COVID-19 ont permis aux Canadiens vulnérables de rester en bonne santé tout en maintenant un revenu, mais les soutiens aux entreprises étaient excessifs et montrent l’influence démesurée des groupes d’entreprises sur les politiques publiques, selon les économistes. Il y a près de deux ans et demi, le gouvernement fédéral était confronté à une tâche sans précédent consistant à arrêter l’économie pour ralentir la propagation rapide de la COVID-19. Cette fermeture a conduit à une série de prestations de secours en cas de pandémie visant à atténuer le coup porté aux travailleurs et aux entreprises, les deux programmes les plus importants étant la Prestation canadienne d’urgence et la Subvention salariale d’urgence du Canada. Une analyse récente de Statistique Canada basée sur les données du recensement montre que les deux tiers des adultes canadiens ont reçu des prestations en cas de pandémie en 2020, ces prestations amortissant les pertes de revenus et réduisant les inégalités. Une analyse précédente de l’agence fédérale des statistiques a également révélé que, comme prévu, l’utilisation du programme de subventions salariales était corrélée à une probabilité de fermeture plus faible et à moins de réductions d’effectifs. Alors qu’il y avait peu de temps à consacrer à l’élaboration des avantages et à la mise au point des détails en mars 2020, les économistes évaluent maintenant les succès et les échecs de ces programmes rétrospectivement. Miles Corak, professeur d’économie à l’Université de la ville de New York, qui a rédigé des analyses sur ces programmes, affirme que toute évaluation doit tenir compte de l’incertitude à laquelle les gens et les gouvernements étaient confrontés à l’époque et du besoin urgent de maintenir les gens en bonne santé. Cela dit, Corak a déclaré que si le CERB était “terriblement réussi”, la Subvention salariale d’urgence du Canada était un “énorme échec”. « La Prestation canadienne d’urgence a permis de distribuer l’argent rapidement à temps pour garder les gens à la maison, ce que nous voulions faire pour sauver des vies », a-t-il déclaré. D’un autre côté, Corak a déclaré que le CEWS “est arrivé trop tard, il n’était pas bien ciblé et considérablement sur-assuré (entreprises)”. Le CERB a été rapidement annoncé en mars 2020 et 2 000 $ par mois aux Canadiens qui ont perdu des revenus en raison de la fermeture de la pandémie. Cela a été suivi peu après par le CEWS, qui a subventionné les salaires des employés des entreprises de 75% dans l’espoir d’encourager les entreprises à conserver leur personnel. Corak dit qu’au moment où la subvention salariale a été introduite, de nombreuses entreprises s’étaient déjà séparées de leurs employés. Une autre source de critiques pour le programme de subventions salariales était qu’il subventionnait les salaires de tous les travailleurs des entreprises concernées, plutôt que simplement ceux dont les emplois risquaient d’être perdus, ce qui le rendait particulièrement coûteux. Jennifer Robson, professeure agrégée de gestion politique à l’Université Carleton, a également souligné l’échec du programme de subventions salariales. Robson a déclaré que les entreprises qui auraient autrement fermé pour des raisons sans rapport avec la pandémie sont restées artificiellement à flot en raison de la subvention salariale. “Ce n’étaient pas des entreprises qui allaient redevenir rentables”, a déclaré Robson. Les données de Statistique Canada montrent que le nombre de fermetures d’entreprises a considérablement augmenté en avril 2020, mais une forte baisse a suivi, ramenant les fermetures mensuelles à un niveau inférieur à celui d’avant la pandémie. Environ 31 000 entreprises ont fermé en août 2020, tandis que près de 40 000 avaient fermé en février 2020. Avec le recul, Corak a déclaré que le programme de subventions salariales aurait dû être de moindre envergure et cibler les grandes entreprises ayant des besoins spécialisés où il serait important pour les entreprises de conserver les mêmes employés, comme le secteur aérien. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a déclaré que la subvention salariale était “cruciale” pour les propriétaires de petites entreprises et a noté en avril de cette année que seulement deux de ses cinq membres ont déclaré avoir retrouvé des ventes normales. Adrienne Vaupshas, ​​l’attachée de presse de la ministre des Finances Chrystia Freeland, a déclaré dans un communiqué que l’objectif du gouvernement au début de la pandémie était de protéger les emplois et d’assurer une forte reprise économique. “Aujourd’hui, nous avons récupéré 114% des emplois perdus pendant les mois les plus sombres de la pandémie”, a déclaré Vaupshas. Contrairement à ce que certains économistes ont qualifié de soutiens excessivement généreux pour les entreprises, certains Canadiens à faible revenu ont connu une récupération des prestations d’aide sociale parce qu’ils ont perçu le CERB. L’Agence du revenu du Canada espère également récupérer les prestations versées à plus de 400 000 Canadiens dont l’admissibilité a été remise en question. En réponse, le groupe anti-pauvreté Campagne 2000 a appelé à l’amnistie du CERB. Corak a déclaré que s’il est raisonnable de demander à ceux qui ont collecté frauduleusement des prestations de les rembourser, les entreprises devraient être tenues au même niveau. “La préoccupation que j’aurais est l’asymétrie dans cette réponse entre les particuliers et les entreprises”, a déclaré Corak. La FCEI a demandé plus d’exonération de prêt pour les petites entreprises qui ont eu accès à des prêts par l’intermédiaire du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes. Le gouvernement fédéral offre déjà une remise partielle de prêt si les remboursements sont effectués d’ici la fin de 2023. Robson a déclaré que lorsqu’il s’agissait de façonner la politique publique, les groupes d’intérêts commerciaux disposaient d’équipes de relations publiques bien dotées en ressources pour faire avancer leurs intérêts. “Il n’y a rien de tel pour les travailleurs individuels à bas salaire”, a déclaré Robson. Corak a noté qu’au début de la pandémie, l’accent était mis sur le rôle des travailleurs de première ligne, mais avec le temps, cela s’est déplacé vers les petites entreprises. “Je pense que le lobby des petites entreprises a été très efficace pour informer les députés individuels et faire pression sur le cabinet et le gouvernement pour qu’ils répondent d’une manière que de nombreuses mères, pères, travailleurs et familles invisibles et inouïs n’avaient tout simplement pas la même voix”, a déclaré Corak. . Le danger du programme de subventions salariales, a déclaré Corak, est qu’il crée un précédent en accordant des subventions excessives aux entreprises et en étouffant ainsi l’innovation. “Nous nous dirigeons presque vers un revenu de base pour les petites entreprises plutôt qu’un revenu de base pour les particuliers”, a-t-il déclaré. Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 6 août 2022.

