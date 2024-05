Avantages, aliments et quantité dont vous avez besoin

Vous avez peut-être entendu parler du magnésium. Qu’il soit lié aux allégations selon lesquelles il pourrait améliorer le sommeil ou vous aider à faire caca, le magnésium est devenu de plus en plus sous le feu des projecteurs ces dernières années. Mais qu’est-ce que le magnésium et que peut-il réellement faire pour vous ? Et faut-il prendre un supplément ? Ou pouvez-vous obtenir suffisamment de nourriture uniquement ?

Le magnésium est un nutriment important pour votre santé globale, en particulier pour votre cœur, vos muscles et vos nerfs. Et malheureusement, de nombreuses personnes aux États-Unis consomment moins que ce qui est recommandé.

Ici, nous parlerons des bienfaits du magnésium, des meilleures sources alimentaires, de la quantité dont vous avez besoin par jour et de ce qu’il faut rechercher dans un supplément de magnésium.

Qu’est-ce que le magnésium ?

Le magnésium est un minéral essentiel présent dans tout le corps et on le trouve également naturellement dans de nombreux aliments. Ce minéral « est essentiel à de nombreuses fonctions du corps et joue un rôle dans tout, de la santé des os à la fonction nerveuse », explique une diététiste basée dans le New Jersey. Erin Palinski-Wade, RD, CDCES auteur de « 2 Day Diabetes Diet ». Il agit avec plus de 300 enzymes différentes dans le corps pour remplir des fonctions cruciales telles que la production de protéines et d’énergie, la fonction musculaire et nerveuse, la régulation de la pression artérielle et le contrôle de la glycémie, contribuant ainsi à la gestion de l’hypertension artérielle et du diabète.

Palinski-Wade ajoute que le magnésium aide également à contrôler vos niveaux de calcium et de vitamine D, essentiels à la formation osseuse saine. Le magnésium est un électrolyte, avec le sodium, le potassium, le phosphore, le chlorure et le calcium. Les électrolytes aident à déplacer les nutriments dans vos cellules pour activer des fonctions telles que l’influx nerveux, les contractions musculaires et les battements cardiaques, ainsi qu’à réguler l’équilibre hydrique et à assurer une bonne hydratation.

Carence en magnésium

Les carences en magnésium surviennent lorsque vos niveaux de magnésium sont inférieurs à une fourchette saine parce que vous ne mangez pas suffisamment d’aliments riches en magnésium ou que vous ne prenez pas de supplément pour compenser cela. Bien que de nombreux Américains ne consomment pas suffisamment d’aliments contenant du magnésium, une carence en soi n’est pas très courante. Pourtant, certains symptômes potentiels d’une carence en magnésium comprennent :

Perte d’appétit

Nausée

Vomissement

Fatigue

Faiblesse

Engourdissement

Des picotements

Contractions musculaires

Crampes

Saisies

Changements de personnalité

Rythmes cardiaques anormaux

Spasmes coronariens

Les cas graves de carence en magnésium peuvent entraîner des convulsions et une hypocalcémie ou une hypokaliémie (faibles niveaux de calcium et de potassium) car l’équilibre électrolytique est perturbé.

Avantages pour la santé du magnésium

De nombreuses fonctions de votre corps dépendent de ce minéral. Voici quelques-uns des effets positifs du magnésium sur votre santé globale.

Peut aider à gérer votre tension artérielle

Le magnésium joue un rôle dans la façon dont notre cœur bat, donc en consommer une quantité adéquate peut vous aider à prévenir l’hypertension artérielle et à réduire votre risque de maladie cardiaque. « Certaines recherches montrent qu’une supplémentation en magnésium peut aider à abaisser la tension artérielle, mais seulement dans une petite mesure », explique Toby Amidor, MS, RD, CDN, diététiste et auteur de Améliorez vos légumes : recettes flexitariennes pour toute la famille. Des recherches établies montrent un lien entre la supplémentation en magnésium et une baisse de la pression artérielle diastolique (le chiffre le plus bas), mais seulement d’environ 2 mmHg. Cela dit, certaines recherches ont montré qu’une supplémentation en magnésium chez les personnes âgées peut être bénéfique pour contrôler la tension artérielle.

Peut réduire votre risque de diabète

«Le magnésium aide au métabolisme du glucose», explique Amidor, et contribue donc à maintenir une glycémie saine et à réduire le risque de diabète. De plus, des recherches ont montré que manger suffisamment de magnésium quotidiennement réduit la tension artérielle, l’hyperglycémie (taux élevé de sucre dans le sang) et l’hypertriglycéridémie (taux élevés de triglycérides), ce qui peut améliorer le syndrome métabolique et aider à gérer le diabète.

Soutient votre santé osseuse

« Parce que le magnésium aide à réguler le calcium et la vitamine D dans le corps, il est essentiel à la santé des os et constitue un nutriment clé dans la prévention de la perte osseuse et de l’ostéoporose », explique Palinski-Wade.

Amidor ajoute qu’il existe une association positive entre l’apport en magnésium et la densité minérale osseuse chez les hommes et les femmes, ce qui signifie que vous aurez des os plus solides et moins susceptibles de se briser.

Pourrait améliorer la qualité de votre sommeil

L’amélioration du sommeil est l’un des bienfaits du magnésium les plus vantés dans le monde du bien-être. Et même si certaines recherches montrent que le magnésium peut améliorer la qualité du sommeil, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étayer ces affirmations. Cependant, une quantité adéquate de magnésium peut aider à réguler l’humeur, une fonction essentielle à la santé et au bien-être en général, explique Palinski-Wade. Par conséquent, vous pourrez peut-être mieux dormir avec moins de stress et d’anxiété.

Avantages pour votre santé cardiaque

Le magnésium est un nutriment essentiel pour la santé de votre cœur. Palinski-Wade partage que cela aide à maintenir un rythme cardiaque régulier. En effet, le magnésium joue un rôle dans le transport actif des ions calcium et potassium à travers les membranes cellulaires, ce qui stabilise le rythme cardiaque.

Peut réduire l’inflammation

Le magnésium est un antioxydant, et en consommer suffisamment pourrait aider à réduire l’inflammation chronique dans votre corps, ce qui peut contribuer à tout, de la longévité à la gestion saine du poids et au risque de maladie chronique. Certaines études ont montré qu’une supplémentation en magnésium peut contribuer de manière significative à réduire les marqueurs inflammatoires dans votre corps, tels que l’IL-1.

Mai combat les migraines

La migraine est l’un des types de maux de tête les plus courants et est considérée comme un trouble neurologique. Les personnes souffrant de migraines présentent également des symptômes supplémentaires tels que des nausées, des vomissements et une sensibilité à la lumière, au son et aux odeurs. Certaines recherches ont montré les avantages prometteurs de l’utilisation du magnésium pour aider à traiter et à prévenir les migraines. Cependant, il en faut davantage pour le prouver. De plus, Amidor note qu’une carence en magnésium peut favoriser les maux de tête, ce qui pourrait augmenter votre risque de migraines.

Sources de nourriture

Le magnésium se trouve naturellement dans les aliments et est abondant dans les légumes-feuilles, les haricots, les légumineuses, les grains entiers et bien plus encore. Voici quelques-unes des principales sources de magnésium :

Graines de citrouille: 1 once (37 % de la valeur quotidienne)

1 once (37 % de la valeur quotidienne) Graines de chia : 1 once, rôtie (26 % VQ)

1 once, rôtie (26 % VQ) Amandes: 1 once, rôtie à sec (19 % VQ)

1 once, rôtie à sec (19 % VQ) Épinard: ½ tasse, bouillie (19 % VQ)

½ tasse, bouillie (19 % VQ) Noix de cajou: 1 once, rôtie à sec (18 % DV)

1 once, rôtie à sec (18 % DV) Cacahuètes: 1 once d’huile torréfiée (15 % VQ)

1 once d’huile torréfiée (15 % VQ) Lait de soja: 1 tasse (15% VQ)

1 tasse (15% VQ) Haricots noirs: ½ tasse cuite (14% VQ)

½ tasse cuite (14% VQ) Edamame: ½ tasse, décortiquée et cuite (12 % VQ)

½ tasse, décortiquée et cuite (12 % VQ) Pomme de terre: 3½ onces, cuites avec la peau (10 % VQ)

3½ onces, cuites avec la peau (10 % VQ) Riz brun: ½ tasse, cuite (10 % VQ)

½ tasse, cuite (10 % VQ) Yaourt nature: 8 onces, faible en gras (10 % DV)

De quelle quantité de magnésium avez-vous besoin ?

Les recommandations en matière de magnésium varient selon l’âge, le sexe et l’étape de la vie. Vous trouverez ci-dessous une liste des apports nutritionnels recommandés (AJR) pour le magnésium par catégorie :