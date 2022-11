Avantage aux membres Amazon Prime : économisez 20 % sur le papier toilette et d’autres articles essentiels du quotidien

Vendredi noir est juste au coin de la rue, et bien que ce soit le moment idéal pour économiser sur des technologies coûteuses comme téléviseurs et écouteurs, c’est aussi le moment idéal pour faire le plein d’articles de tous les jours à moindre coût. Amazon a des tonnes de premières offres accessible à tous, mais le e-commerçant n’oublie pas non plus ses clients les plus fidèles. À l’heure actuelle, Amazon propose également des réductions exclusives aux membres Prime. Lorsque vous dépensez 50 $ ou plus sur des articles éligibles, vous bénéficiez d’une remise de 20 % sur l’ensemble de votre commande (remise maximale de 100 $).

Plus de 1 000 articles sont éligibles à cette offre, la sélection se concentrant principalement sur les articles pour la maison et les essentiels du quotidien. Ainsi, bien que vous ne trouviez peut-être aucune offre sur les écouteurs flashy ou les téléviseurs massifs, c’est une excellente occasion de faire le plein et d’économiser sur les choses que vous utilisez presque tous les jours. Cela inclut des éléments comme , , , , et beaucoup plus. Il y a même des offres sur les produits d’épicerie de base comme , et pour que vous puissiez remplir votre garde-manger à moindre coût. Amazon dit qu’il s’agit d’une offre à durée limitée, mais il n’y a pas d’expiration claire, nous vous recommandons donc de passer votre commande rapidement si vous ne voulez pas manquer ces économies.