Avant US-Iran, des questions difficiles et deux équipes sous pression

“L’intention du message était de montrer son soutien aux droits des femmes”, a déclaré lundi Michael Kammarman, porte-parole du football américain. “C’était censé être un moment. Nous avions fait le post à l’époque. Toutes les autres représentations du drapeau ont été rendues cohérentes et continueront.

L’Iran, cependant, était moins désireux d’aller de l’avant. Dimanche, un représentant de sa fédération de football a déclaré que l’Iran prévoyait de déposer une plainte auprès de la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, cherchant à faire expulser les États-Unis de la Coupe du monde. (La FIFA n’a fait aucun commentaire sur le différend, et une telle demande était presque certaine d’être rejetée de toute façon.)

Et lundi, Berhalter et Adams ont été confrontés à des questions pointues de journalistes iraniens sur des sujets qui comprenaient non seulement la discrimination raciale aux États-Unis, mais aussi la présence d’une flotte navale américaine dans le golfe Persique ; inflation élevée; et pourquoi les Iraniens ont besoin d’un visa pour visiter les États-Unis.

L’échange entre le journaliste et Adams est rapidement devenu viral en ligne.