Avant The Night Manager 2, regardez ces 10 meilleures séries Web de thrillers indiens sur OTT

Alors que la révolution numérique continue de remodeler l’industrie du divertissement, les séries Web de thrillers policiers ont occupé le devant de la scène, captivant le public avec leurs récits captivants, leurs personnages intrigants et leurs rebondissements passionnants. Du suspense au bord de votre siège aux mystères hallucinants, les séries Web de thrillers policiers indiens ont acquis une immense popularité sur diverses plateformes OTT. Le dernier en date est The Night Manager 2 avec Anil Kapoor, Aditya Roy Kapur et Sobhita Dhulipala, qui devrait sortir sur Disney Plus Hotstar. La finale de la saison en trois épisodes réalisée par Sandeep Modi promet d’être aussi intrigante et captivante que la partie 1. Mais avant cela, nous vous apportons les 10 meilleures séries Web de thrillers indiens disponibles sur les principales plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney + Hotstar. Préparez-vous à plonger dans des histoires captivantes animées par des acteurs talentueux, des réalisateurs visionnaires et des lieux captivants.

« Jeux sacrés » (Netflix) :

Distribution principale : Saif Ali Khan, Nawazuddin Siddiqui

Réalisateur : Anurag Kashyap, Vikramaditya Motwane

Prémisse : lorsqu’un policier de Mumbai reçoit un avertissement énigmatique d’un suzerain criminel, cela déclenche un jeu du chat et de la souris qui dévoile de sombres secrets et expose les dessous de la ville.

« Paatal Lok » (Amazon Prime Vidéo):

Distribution principale : Jaideep Ahlawat

Réalisateur : Sudip Sharma

Prémisse : Un flic blasé décroche une affaire très médiatisée qui révèle un réseau complexe de corruption et de complot, défiant ses croyances et le forçant à affronter ses propres démons.

« Mirzapur » (Amazon Prime Vidéo):

Distribution principale : Pankaj Tripathi, Ali Fazal

Réalisateur : Karan Anshuman, Gurmeet Singh

Prémisse : La dynamique du pouvoir dans la ville anarchique de Mirzapur, dans l’Uttar Pradesh, est mise à l’épreuve lorsque deux frères se retrouvent pris dans le monde perfide de la drogue, de la violence et de la politique.

« Respirez » (Amazon Prime Video):

Distribution principale : R. Madhavan, Amit Sadh

Réalisateur : Mayank Sharma

Prémisse : Un père désespéré se donne beaucoup de mal, commettant une série de meurtres, pour sauver son fils en phase terminale, tandis qu’un flic déterminé entreprend de découvrir la vérité derrière les meurtres.

« Justice pénale » (Disney + Hotstar):

Distribution principale : Vikrant Massey, Pankaj Tripathi

Réalisateur : Tigmanshu Dhulia

Prémisse : La vie d’un étudiant prend une tournure inattendue lorsqu’il se réveille à côté d’une femme brutalement assassinée et se retrouve empêtré dans un système de justice pénale cauchemardesque.

« Asur » (Voot Select):

Distribution principale : Arshad Warsi, Barun Sobti

Réalisateur : Oni Sen

Prémisse : Un expert médico-légal et un flic forment une alliance improbable alors qu’ils poursuivent un tueur en série qui s’inspire d’histoires mythologiques anciennes, les entraînant dans une bataille d’intellects.

« Opérations spéciales » (Disney+ Hotstar) :

Distribution principale : Kay Kay Menon

Réalisateur : Neeraj Pandey, Shivam Nair

Prémisse : Basé sur des événements réels, ce thriller d’espionnage à indice d’octane élevé suit un officier du renseignement alors qu’il dirige son équipe à travers diverses opérations secrètes pour découvrir des réseaux terroristes cachés.

« Crime de Delhi » (Netflix):

Distribution principale : Shefali Shah, Rajesh Tailang

Réalisateur : Richie Mehta

Prémisse : Inspirée de l’affaire de viol collectif de Delhi en 2012, cette série percutante suit les efforts déterminés de la police de Delhi alors qu’ils traquent les auteurs et les traduisent en justice.

« Otages » (Disney+ Hotstar) :

Distribution principale : Ronit Roy, Tisca Chopra

Réalisateur : Sudhir Mishra

Prémisse : La famille d’un chirurgien renommé est prise en otage par un groupe d’intrus masqués qui exigent qu’elle tue un patient pendant l’opération si elle veut que sa famille survive.

« Aarya » (Disney+ Hotstar):

Distribution principale : Sushmita Sen

Réalisateur : Ram Madhvani, Sandeep Modi

Prémisse : Après la mort mystérieuse de son mari, une femme volontaire est entraînée dans le monde dangereux des stupéfiants et du crime afin de protéger sa famille.