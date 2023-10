Avant Tejas, Kangana Ranaut rencontre et interagit avec la seule femme pilote de chasse du Rafale, le Flight Lieutenant Shivangi Singh

Avant la libération de Tejas, Kangana Ranaut a rencontré et interagi avec la première et unique femme pilote de chasse Rafale, le lieutenant d’aviation Shivangi Singh.

Kangana Ranaut apportera bientôt la valeur de l’Airforce Bravehearts avec l’acteur aérien Tejas, et l’actrice a récemment rencontré la première et unique femme pilote de chasse Rafale, le lieutenant Shivangi Singh. Kangana Ranaut, que l’on verra jouer le personnage d’un pilote de chasse de l’armée de l’air à Tejas, a rencontré le véritable pilote de l’armée de l’air, le lieutenant d’aviation Shivangi Singh, la première et la seule femme pilote à piloter l’avion de combat Rafale. Récemment, Kangana a été invité à Amrita Ratna 2023, qui vise à célébrer les réalisations d’icônes indiennes qui ont eu des réalisations révolutionnaires à leur actif dans différents domaines et ont rendu le pays fier.

Au cours de sa conversation, elle a rencontré le lieutenant d’aviation Shivangi Singh, et les deux personnalités renommées ont été vues en train d’avoir une conversation approfondie. C’est en effet un moment de grande fierté pour Kangana qu’elle ait pu rencontrer le vrai pilote de l’Air Force. Au cours de l’interaction, Kangana a également parlé du producteur Ronnie Screwvala. Elle a déclaré : « Ronnie est un être humain très patriotique. C’est un producteur qui s’intéresse énormément à la réalisation d’un film qui célèbre le patriotisme. Après URI, il est maintenant de retour avec Tejas. »

Plus tard, les producteurs RSVP, ont également partagé une photo de l’événement sur Instagram, ont écrit « Kangana Ranaut prend la pose avec les héros de @isro.dos et le lieutenant d’aviation Shivangi Singh, la seule femme pilote de chasse du Rafale.

Voici le message

La bande-annonce du prochain Tejas de Kangana Ranaut a été dévoilée par les créateurs le dimanche 8 octobre à l’occasion de la Journée de l’Air Force, alors que le film célèbre le courage et la bravoure des officiers de l’armée de l’air indienne. L’actrice, lauréate de plusieurs prix nationaux, incarne elle-même un officier de l’IAF nommé Tejas Gill dans le film.

Prévu pour sortir en salles le 20 octobre, les créateurs ont reporté Tejas d’une semaine pour éviter l’affrontement avec Tiger Shroff, Amitabh Bachchan et Kriti Sanon, le thriller d’action dystopique en vedette Ganapath: A Hero Is Born, et la comédie dramatique romantique à plusieurs vedettes. Yaariyan 2. Leo de Thalapathy Vijay, Bhagavanth Kesari de Nandamuri Balakrishna et Ghost de Shiva Rajkumar sortiront également le 19 octobre dans les langues doublées en hindi afin que Tejas ne se perde pas dans les multiples versions ce week-end.

Le prochain film d’action aérien est produit par Ronnie Screwala sous sa maison de production RSVP Movies et réalisé par Sarvesh Mewara pour ses débuts en tant que réalisateur. La musique entraînante et la musique de fond du film sont de Shashwat Sachdev. Aarif Sheikh et Hari K. Vedantam sont respectivement les monteurs et les cinéastes.