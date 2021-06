Avant son anniversaire, Rhea Chakraborty appelle ses fans à aider à sauver la vie d’un enfant d’un an, partage une vidéo émotionnelle

Après la disparition de Sushant Singh Rajput, Rhea Chakraborty a été soumise à un intense regard médiatique et à un examen public. Non seulement elle a été blâmée pour sa mort, mais elle a également été traînée dans l’affaire de drogue SSR, avec toute sa famille. Durant cette période, Rhea était quasiment absente sur les réseaux sociaux. Mais peu à peu, elle a recommencé à partager des publications sur son Instagram.

La veille de son anniversaire, Rhea a partagé une vidéo émouvante sur son compte Instagram appelant ses fans à aider à collecter des fonds pour sauver la vie d’un enfant d’un an qui souffre d’une maladie génétique rare. Dans la vidéo, on peut voir Rhea parler de la maladie de l’enfant et demander à ses fans de donner autant ou aussi peu d’argent qu’ils le peuvent.

En partageant la vidéo, elle a écrit: «S’il vous plaît, aidez Janish, 1 an, Janish a la SMA de type 1, une maladie génétique rare qui tue généralement les bébés avant l’âge de 2 ans et ne peut être guérie qu’avec le Zolgensma qui coûte 16 crore roupies (2,1 USD Million). En dernier recours, ses parents ont lancé une collecte de fonds. S’il vous plaît, aidez autant que vous le pouvez pour lui sauver la vie. Elle a également ajouté la collecte de fonds liée dans sa légende.

Les fans de l’acteur l’ont félicitée pour ses efforts pour aider l’enfant malade et ses parents et ont déclaré qu’ils feraient leur part pour les soutenir. « Plus de pouvoir pour vous », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté : « Dieu vous bénisse. » Un troisième utilisateur a écrit: « Gud job rhea god bless euh », tandis qu’un quatrième a écrit: « la femme la plus forte du monde ».

Mardi (29 juin), Rhea a partagé un selfie matinal sur son histoire Instagram. On pouvait voir Rhea dans un haut noir avec des fleurs blanches dessus. Avec les cheveux séparés d’un côté, l’acteur a souri à la caméra. « Lève-toi et brille », a-t-elle écrit en légende.

Il y a quelques jours, à l’occasion de l’anniversaire de la mort de SSR, Rhea a écrit une note longue et sincère pour le défunt acteur disant qu’elle ne croyait toujours pas qu’il n’était plus là. Elle a écrit que « mon meilleur ami, mon homme, mon amour » lui manquait et qu’elle souhaitait qu’il revienne.

Côté travail, Rhea est prête à faire son retour avec le film ‘Chehre’ qui met également en vedette Amitabh Bachchan, Emraan Hashmi et Krystle D’souza.