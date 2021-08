Le jeune garçon qui a chanté ‘Bachpan ka pyaar’ est devenu une sensation virale du jour au lendemain. Sahadev a rapidement gagné en popularité en raison de son accent et du dévouement avec lequel il a chanté la chanson.

Prenant sur Instagram, Aditya Narayan a posté un groove de bobine sur le remix « Bachpan ka pyaar » réalisé par Badshah. La vidéo présente également Anu Malik, Sonu Kakkar, Mohd. Danois, Arunita Kanjilal, Nihal Tauro, Shnmukhpriya, Pawandeep Rajan et Sayli Kamble.

Regardez la vidéo ici-

Récemment, une rumeur selon laquelle Aditya Narayan participerait à « Bigg Boss 15 » a fait surface. Dénigrant la même chose, le chanteur s’est rendu sur son Instagram et a écrit « Contrairement aux spéculations, je ne serai pas un concurrent de la prochaine saison de #BigBoss ou de n’importe quelle saison d’ailleurs. Toujours heureux d’être invité. J’adorerais même l’héberger un jour. Mais je n’ai ni le temps ni l’envie de participer. Meilleurs voeux à @colorstv @endemolshineind et à toute l’équipe pour avoir organisé un grand spectacle chaque année et je suis sûr que cette année sera tout aussi géniale »

Le chanteur a également déclaré vouloir faire de « plus grandes choses ». S’adressant à ETimes, Aditya a déclaré : « 2022 sera ma dernière année en tant qu’animateur à la télévision indienne. Je n’hébergerai plus après ça. Il est temps de faire de plus grandes choses. Je suis lié par des engagements antérieurs, que je compléterai dans les prochains mois. J’ai de si belles associations et relations dans l’industrie qu’agar main abhi chhod doonga toh ce sera comme abandonner le navire à mi-chemin. Je pose les bases de ma sortie.

Il a ajouté: « Je ferai une pause dans la télévision l’année prochaine. Je me sens bien de faire plusieurs choses à la fois, mais c’est aussi épuisant. Aussi reconnaissant que je sois envers la télévision indienne pour avoir été mon cocon au cours des 15 dernières années, il est temps de passer à autre chose. »

Pour les non avertis, En 2007, Aditya Narayan a commencé sa carrière d’animateur avec le ‘Sa Re Ga Ma Pa’. Il a accueilli Indian Idol au cours des deux dernières saisons.