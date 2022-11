Avant Shoaib Malik, Sania Mirza prévoyait d’épouser CET homme; voici pourquoi leurs fiançailles ont été annulées

Actuellement, star du tennis Sania Mirza et joueur de cricket pakistanais Shoaïb Malik font la une des journaux alors que des informations sur leur divorce ont fait leur apparition. Si l’on en croit les rumeurs, les deux stars se sont séparées et éloignées l’une de l’autre. Tout a commencé avec Sania Mirza qui a publié un message crypté sur les réseaux sociaux parlant de jours difficiles. Maintenant, des rumeurs disent que Shoaib Malik et Sania Mirza se sont séparés car il la trompait prétendument. Les deux stars ont gardé un silence stoïque sur le même sujet. Mais comme ils font l’actualité, le passé de Sania Mirza a également de nouveau attiré l’attention. Voici un souffle du passé.

Explosion du passé : Saviez-vous que Sania Mirza était fiancée à Sohrab Mirza ?

Avant Shoaib Malik, Sania Mirza devait épouser son ami d’enfance nommé Sohrab Mirza. Il est le propriétaire d’Universal Baker. Ils étaient fiancés, cependant, ils ont annulé et n’ont jamais atteint l’allée. Dans une interview accordée au Times of India en 2010, Sohrab Mirza a renversé des fèves sur cet épisode. Il a dit qu’ils avaient réalisé qu’ils n’étaient pas compatibles l’un avec l’autre et avaient décidé de se séparer à l’amiable. Il a dit que c’était une décision mutuelle et qu’il l’avait vu venir car il y avait beaucoup de différences entre eux. Il a été cité disant avec TOI, “Des différences entre nous sont apparues dès le départ. Après les fiançailles, nous avons réalisé que nous étions complètement incompatibles bien que nous nous connaissions depuis environ six ans et que nos familles soient amies depuis trois générations. Les fiançailles rompues ne sont pas venues de nulle part. Je l’ai vu venir !” Il y avait des rumeurs selon lesquelles il y avait des problèmes parce que Sania était une star mais il avait démenti toutes les rumeurs.

C’est plus tard en 2010 que Sania Mirza s’est mariée avec le joueur de cricket pakistanais Shoaib Malik. Ils ont un fils ensemble. Leurs fans espèrent seulement que la nouvelle n’est pas vraie.