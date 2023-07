Avant Shah Rukh Khan à Jawan, découvrez les acteurs qui ont joué des rôles doubles

Deepika Padukone et Ranveer Singh sont de purs objectifs de couple lorsqu’il s’agit d’afficher leur amour sur les réseaux sociaux et en public. Ils sont souvent aperçus ensemble, s’engageant dans un PDA. En fait, Ranveer en a fait un rituel pour louer Deepika lors de nombreuses cérémonies de remise de prix. Mais, lorsque Deepika n’a partagé aucune publication à l’occasion du 38e anniversaire de Ranveer, les fans de DeepVeer ont eu le cœur brisé, spéculant sur des problèmes au paradis. Mais comme toujours, annulant les rumeurs par ses actions, Deepika a récemment rendu hommage à Ranveer, laissant tomber une photo de son plus cher mari sur ses histoires Instagram.

Deepika Padukone salue Ranveer Singh

Il se trouve que Vogue India a partagé une série de photos de Ranveer Singh sur Instagram, faisant l’éloge de l’acteur de 83 ans pour son sens de la mode peu orthodoxe, défiant la mode masculine. « Ostentieux, exagérés, sans vergogne, ses choix de mode sont tout sauf conventionnels », a lu un extrait de ce qu’ils ont écrit. Deepika Padukone, étant une épouse fière, n’a pas tardé à re-partager le message de Vogue India, mettant en vedette Ranveer, dans ses histoires Instagram. Devenue pom-pom girl pour son partenaire, une Deepika excitée a scellé le message avec les mots « Enfer oui. »

Deepika Padukone a posté un souhait d’anniversaire pour Ranveer Singh

Ranveer Singh a célébré son 38e anniversaire cette année le 6 juillet. L’année dernière, Deepika Padukone s’est lancée dans une escapade romantique avec Ranveer, pour célébrer son anniversaire. Elle a même écrit une jolie note pour son beau, souhaitant, beaucoup plus d’aventures et d’expériences avec lui. « Que nos vies soient bénies d’expériences et d’aventures en abondance », écrivait Deepika à l’époque. Mais cette année, la diva de Bollywood a sauté le souhait de Ranveer sur les réseaux sociaux via un joli post. Cela a rapidement fait la une des journaux, les fans affirmant que tout ne va pas bien entre eux.

Deepika Padukone et Ranveer Singh aiment la vie

Deepika Padukone et Ranveer Singh sont tombés amoureux en travaillant sur les décors de Goliyon Ki Raasleela : Ram Leela. À plusieurs reprises, le couple a crédité le réalisateur du film Sanjay Leela Bhansali pour avoir joué indirectement le Cupidon pour eux. Deepika et Ranveer se sont mariés le 14 novembre 2018.

Film Deepika Padukone et Ranveer Singh

Les deux stars de Bollywood sont actuellement occupées par leurs engagements professionnels. Après la sortie de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani de Karan Johar, aux côtés d’Alia Bhatt, Ranveer Singh retrouvera Sanjay Leela Bhansali pour le film Baiju Bawra. Pendant ce temps, Deepika Padukone a collaboré avec Prabhas pour le projet K du réalisateur Prasanth Neel. Elle partagera également l’espace d’écran en face de Hrithik Rishan pour Fighter.