Avant ses soirées All White, les « Freak-offs » de Diddy auraient regardé Cassie Ventura dormir avec des escortes masculines

Avant que Diddy ne devienne le roi des soirées entièrement blanches, des rumeurs circulaient à propos de ses fameux « freak-offs » qui dressaient un tableau bien plus sauvage. Selon des sources internes, ces rassemblements privés n’étaient pas de simples explosions de célébrités. Le vrai sourcil? Les allégations suggèrent que Diddy s’asseyait et regardait sa petite amie de l’époque, Cassie Ventura, avoir des rencontres intimes avec des escortes masculines.

Le rappeur américain P. Diddy | Crédits : Shamsuddin Muhammad via Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution 2.0

Alors que ses soirées légendaires mettent désormais en vedette des célébrités vêtues de blanc, ces histoires chuchotées du passé ont déclenché une toute nouvelle conversation sur les jours d’avant-fête de Diddy. Que ces affirmations tiennent la route ou non, il est clair que les soirées précédentes de Diddy avaient une ambiance beaucoup plus sombre et scandaleuse qui rend les événements glamour d’aujourd’hui plutôt apprivoisés en comparaison.

