Avant ses débuts à Bollywood avec Salman Khan, Shehnaaz Gill a les yeux rivés sur le cinéma du sud de l’Inde et cette vidéo en est la preuve

Shehnaaz Gill avance une étape à la fois. Tout d’abord, elle a fait des débuts fracassants sur Bigg Boss 13 et est devenue la reine de cœur. Maintenant, elle attend avec impatience que ses fans bien-aimés regardent son premier film bollywoodien KisiKa Bhai KisKi Jaan avec Salman Khan. Avant ses débuts à Bollywood, Shehnaaz se déplace également vers le sud car l’industrie est en plein essor en ce moment. Cette vidéo de Shehnaaz se liant avec l’actrice chérie du sud, Sai Pallavi, gagne des chapeaux et devient virale. Les fans ne peuvent s’empêcher d’admirer Sana et Sai dans cette vidéo et les appellent la nouvelle meilleure amie de la ville. Shehnaaz n’a-t-il pas l’air simplement durable dans celui-ci ?