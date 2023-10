Avant qu’un législateur du Dakota du Nord ne soit tué dans un accident d’avion en Utah, il avait dit à sa sœur : « Restez en sécurité »

BISMARCK, ND (AP) — Un législateur du Dakota du Nord qui s’était rendu en avion en Arizona pour participer aux adieux de sa sœur avant son déploiement à l’étranger a serré la femme dans ses bras et lui a dit de « rester en sécurité ».

Quelques heures plus tard, le sénateur Doug Larsen, son épouse et leurs deux jeunes fils ont été tués alors qu’ils rentraient chez eux lorsque le monomoteur Piper Cherokee qu’il pilotait s’est écrasé dimanche dans l’Utah après une escale de ravitaillement.

Peggy Steimel a déclaré que c’était la première fois que Larsen, de Mandan, et sa famille prenaient l’avion pour lui rendre visite à Scottsdale, en Arizona. Elle a déclaré que son frère avait fait le voyage pour pouvoir participer à ses adieux avant son déploiement à l’étranger pendant environ un an dans la Garde nationale de l’Arizona.

Larsen avait été pilote d’hélicoptère Black Hawk dans la Garde nationale du Dakota du Nord, et Steimel se souvenait en larmes de leur dernière conversation et des conseils que son frère aîné lui avait donnés.

«Il m’a fait un câlin et nous avons dit que nous nous aimions – et nous avons dit : ‘Restez en sécurité.’»

Larsen, sa femme, Amy, et les deux garçons sont décédés plus tard dimanche lorsque son avion s’est écrasé peu après le décollage d’une escale de ravitaillement à l’aérodrome de Canyonlands, près de la ville récréative du désert de Moab, dans l’Utah. Le sénateur pilotait l’avion, selon le bureau du shérif du Grand County.

Steimel a identifié les fils comme étant Christian, 11 ans, et Everett, 8 ans.

Le National Transportation Safety Board enquête sur l’accident et un rapport préliminaire est attendu dans deux semaines.

Les dossiers de la Federal Aviation Administration montrent que le Piper PA-28-140 de Larsen, communément appelé « Cherokee », a été construit en 1966. Son certificat de navigabilité a été renouvelé de juin jusqu’en 2030, indiquant qu’il avait passé avec succès une inspection de sécurité. La famille Piper Cherokee est l’un des avions les plus produits dans l’aviation générale. Larsen l’a acheté pour acquérir de l’expérience de vol en vue d’obtenir sa licence commerciale, a déclaré un ami proche Joe Faller.

Faller, qui a servi avec Larsen dans la garde, était le témoin du mariage de Doug et Amy et le parrain de Christian. Il a déclaré que Larsen l’avait emmené du Minnesota à Bismarck, dans le Dakota du Nord, dans son avion le mois dernier.

« Pendant les trois heures que nous avons passées dans l’avion, c’est tout ce dont il a parlé », a déclaré Faller. « Il m’a tout raconté sur l’avion : comment ça fonctionnait exactement, où nous en étions. Il avait une passion pour ça.

Le temps au moment de l’accident était doux, avec des averses légères éparses, une large visibilité et des vents légers dans la zone autour de l’aéroport, selon le service météorologique national. Une vidéo aérienne publiée par KSL-TV de Salt Lake City, dans l’Utah, montre que l’avion s’est écrasé dans une zone désertique dépourvue de végétation et a subi d’importants dommages au nez et à l’aile droite. Il s’est immobilisé debout.

« Il était si prudent. Quand je volais avec lui, il vérifiait tout avant de décoller. Il était très, très sérieux à ce sujet », a déclaré Danielle Hilzendeger, une autre sœur de Larsen.

Steimel a déclaré que pendant le week-end de la famille élargie, ils avaient fait une séance photo en famille, mangé de la pizza dans un restaurant local, nagé dans la piscine de son jardin, écouté de la musique de Jimmy Buffet et joué au baseball ensemble.

Steimel a également déclaré que sa mère avait plaisanté en disant qu’ils devraient préparer un « dernier repas » composé des aliments préférés de Steimel avant son déploiement. Ils ont donc organisé un dîner familial de style Midwest avec du jambon, une cocotte de pommes de terre rissolées, une salade de brocoli et une tarte à la citrouille.

«Quand je vous dis que nous avons passé le meilleur week-end ensemble en famille, c’était vraiment le cas : nous nous sommes tellement amusés ensemble. Nous pensions que nous nous préparions à me dire au revoir… pas à Doug, Amy et les garçons », a déclaré Steimel dans un message de suivi.

Larsen a piloté des hélicoptères Black Hawk dans le cadre de ses 29 années de service dans la Garde nationale du Dakota du Nord, selon le sénateur républicain Jim Roers, pilote breveté de longue date, et Mike Wobbema, un aviateur militaire à la retraite.

Un porte-parole de la Garde a déclaré que Larsen avait enregistré au total environ 1 776 heures de vol militaire.

Roers a déclaré que lui et Larsen étaient liés par leur amour mutuel pour l’aviation et, plus tôt cette année, ils avaient évoqué la possibilité que Larsen devienne pilote professionnel. Il a déclaré que Larsen « avait absolument adopté l’idée » et qu’il avait ensuite présenté Larsen à un pilote et entraîneur vétéran d’United Airlines.

Roers a déclaré que Larsen avait récemment obtenu sa licence de pilote professionnel et avait reçu au moins une offre d’emploi de compagnies aériennes de banlieue, dans le but de voler pour une grande compagnie aérienne. Un dossier de la FAA montre qu’un pilote portant le même nom et une expérience de vol similaire à celle de Larsen avait obtenu un certificat de pilote professionnel le 15 septembre.

Au siège de l’État du Dakota du Nord, le représentant Paul Thomas et le sénateur Cole Conley ont rendu hommage à Larsen mardi après qu’environ 20 législateurs se soient réunis pour une réunion de routine. La salle a observé une minute de silence.

Thomas et Conley sont tous deux entrés à l’Assemblée législative en 2020 avec Larsen, un compatriote républicain, et ont raconté avec lui leurs débuts au Capitole.

Thomas a salué la carrière de Larsen dans la Garde nationale du Dakota du Nord et son service rendu aux autres.

« Le sénateur. Larsen était ce à quoi nous aspirions tous ici en tant que serviteurs de nos membres et de notre district ainsi que de nos amis et de notre famille », a déclaré Thomas.

Conley a déclaré que Larsen aimait organiser des événements, invitant des collègues chez lui à Mandan et préparant des tacos, du chili et d’autres repas pour les réunions du caucus du Sénat. Larsen a également proposé une fois de trouver une voiture à Conley lorsque la sienne est tombée en panne.

Larsen représentait un district englobant Mandan, voisin de Bismarck à l’ouest, de l’autre côté du fleuve Missouri. Il a présidé un comité sénatorial chargé d’examiner les lois liées à l’industrie et aux entreprises.

Larsen s’est mobilisé à deux reprises auprès de l’armée, selon le bureau du gouverneur. Il a reçu, entre autres distinctions, la Médaille du service méritoire, l’Étoile de bronze du service et l’insigne d’aviateur de l’armée.

Lui et Amy Larsen possédaient des entreprises comprenant un hôtel et une entreprise de construction de maisons.

Les Républicains de district nommeront un successeur pour remplir le reste du mandat de Larsen, jusqu’en novembre 2024. La présidente du parti, Sandi Sanford, a déclaré qu’une nomination interviendrait probablement après les funérailles, « par respect ». Le siège de Larsen au Sénat sera en jeu l’année prochaine.

___

Ahmed a rapporté de Minneapolis. L’écrivain d’Associated Press Steve Karnowski à Minneapolis a contribué à ce rapport.

Jack Dura et Trisha Ahmed, Associated Press