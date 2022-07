Avant que Thor Love and Thunder, Avengers Endgame, Jungle Book et CES 30 autres films hollywoodiens ne mettent le feu au box-office en Inde

Thor Love and Thunder est sorti du parc au box-office aux États-Unis et sur tous les marchés internationaux sur lesquels il était sorti, avec Inde étant l’un des principaux contributeurs à sa collection gargantuesque d’outre-mer. La Chris Hemsworth et Natalie Portman starrer a gagné 65 crores nets au cours de son week-end d’ouverture (prolongé de 4 jours) en Inde et 143 millions de dollars aux États-Unis, plus 302 millions de dollars au total dans le monde sur la même période. Thor amour et tonnerre est déjà un succès omniprésent et sans équivoque, quelle que soit la manière dont vous le regardez. Cependant, qu’est-ce que la dernière Film Thor besoin de faire pour se classer parmi les plus élevés de tous les temps Les grossistes hollywoodiens en Inde?

Où Thor Love and Thunder peut-il finir au box-office indien ?

Alors que les cinq films hollywoodiens les plus rentables en Inde Fin de partie des Vengeurs, Guerre d’infini des Vengeurs, Spiderman pas de retour à la maison, Le livre de la jungle, Le roi Lion peut être hors de portée pour le nouveau Film de Thoril peut encore faire assez pour atteindre la septième place, en dépassant des goûts de Fast & Furious 7 et le premier Monde jurassique le long du chemin. Battement Doctor Strange dans le multivers de la folie réclamer la sixième place serait touch and go.

Films hollywoodiens les plus rentables de tous les temps en Inde

Avengers: Fin de partie (2019) – 373,22 crore net

Avengers : Infinity War (2018) – 227,43 crore net

Spider-Man: No Way Home (2021) – 214,62 crore net

Le livre de la jungle (2016) – 188 crore net

Le Roi Lion (2019) – 158,71 crore net

Doctor Strange dans le multivers de la folie (2022 – 130 crore net

Fast & Furious 7 (2015) – 108 crore net

Jurassic World (2015) – 101 crore net

Rapide et furieux 8 (2017) – 86,23 crore net

Spider-Man: loin de chez soi (2019) – 86,11 crore net

Capitaine Marvel (2019) – 84,36 crore net

Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) – 82,60 crore net

Mission : Impossible – Fallout (2018) – 80,20 crore net

Avengers : L’Ère d’Ultron (2015) – 80 crore net

Cadeaux rapides et furieux: Hobbs et Shaw (2019) – 75,85 crore net

Jurassic World: Dominion (2022) – 68,26 crore net

Joker (2019) – 67,95 crore net

2012 (2009) – 63,75 crore net

Jumanji: le niveau suivant (2019) – 63,04 crore net

The Conjuring 2 (2016) – 61,78 crore net

Spider-Man: Retrouvailles (2017) – 59,96 crore net

Captain America: Civil War (2016) – 59,50 crore net

Thor: Ragnarok (2017) – 58,73 crore net

Deadpool 2 (2018) – 55,08 crore net

Aladdin (2019) – 55,73 crore net

Aquaman (2018) – 54,60 crore net

Panthère noire (2018) – 52,53 crore net

Jumanji: Bienvenue dans la jungle (2017) – 51,90 crore net

Annabelle: Création (2017) – 49,50 crore net

Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) – 48 crore net

La Reine des Neiges 2 (2019) – 47.03

Godzilla contre Kong (2021) – 46,58 crore net

À propos de Thor Love and Thunder

Outre Chris Hemsworth et Natalie Portman, Thor Love and Thunder met également en vedette Christian Bale, Russell Crowe et Tessa Thompson, tandis que Taika Waititi a de nouveau repris les rênes de la réalisation après le succès retentissant de Thor Ragnarok.