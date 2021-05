Avant que l’enquête sur la drogue ne prenne le contrôle du Maharashtra, nous avons déjà terminé le tournage de «  Radhe  »: Salman Khan

Dans son prochain film Radhe: votre bhai le plus recherché, Salman Khan joue le rôle principal d’un flic qui a pour mission d’éliminer la menace de la drogue à Mumbai. Le film a Randeep Hooda jouant le principal antagoniste et la bande-annonce a donné un aperçu de l’ensemble des problèmes de drogue chez les jeunes et comment Khan ne néglige aucun effort pour nettoyer la ville.

Lors d’une interaction avec la presse virtuelle, Salman a révélé que le tournage de Radhe a été achevée avant que le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) ne commence son enquête à Mumbai. La superstar a déclaré: « Cela pose un problème depuis longtemps. Même avant que cette enquête sur la drogue ne prenne le contrôle du Maharashtra, nous avions déjà terminé le tournage du film. Mais maintenant, il est devenu pertinent. J’ai toujours été contre la drogue. Ici, les gens abusent. Nous avons des nièces et des neveux qui sont très jeunes et qui pourraient être influencés. «

Salman a ajouté: « Dès que vous en prenez (la drogue), vous avez terminé … votre corps et votre esprit le voudront tous les deux, vous devrez donc être dix fois plus fort. Mais la plupart d’entre eux n’ont pas cela en eux. pour faire cela. Les familles ont des problèmes, puis les frères et sœurs ont des problèmes. Radhe, nous avons abordé ce sujet … un homme qui continue à nettoyer la ville. «

Parlant de l’enquête sur la drogue, elle a démarré après la mort de Sushant Singh Rajput. Plusieurs célébrités de Bollywood, à savoir Deepika Padukone, Shraddha Kapoor, Rakul Preet Singh, Sara Ali Khan et d’autres, ont été grillées par le NCB.