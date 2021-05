Avant que la rage n’éclate, une poussée pour rendre les villes mixtes d’Israël plus juives

LOD, Israël – Des années avant que la ville mixte arabo-juive de Lod n’éclate dans la violence de la foule, un changement démographique avait commencé à prendre racine: des centaines de jeunes juifs qui soutiennent un mouvement religieux et nationaliste ont commencé à s’installer dans un quartier majoritairement arabe avec l’express objectif de renforcer l’identité juive de la ville israélienne. Un changement similaire se produisait dans d’autres villes mixtes arabo-juives en Israël, telles que Ramla et Acre, dans le nord, dans le cadre d’un projet national peu organisé connu sous le nom de Torah Nucleus. Ils disent que leur intention est d’élever les zones pauvres et négligées en marge de la société, en particulier dans les villes mixtes, et d’enrichir la vie juive là-bas. Ses partisans se sont installés dans des dizaines de villes et villages israéliens. «Peut-être que le nôtre est un message complexe», a déclaré Avi Rokach, 43 ans, président de l’association Torah Nucleus à Lod. «Lod est une ville juive. Il est de notre ordre du jour et de notre devoir religieux de veiller sur tous ceux qui vivent ici, qu’ils soient juifs, musulmans ou hindous.

Mais en réalité, la présence des nouveaux arrivants a parfois créé des tensions qui se sont accumulées pendant des années et qui ont éclaté ce mois-ci au milieu du dernier déclenchement de la guerre entre Israéliens et Palestiniens. Des foules arabes et juives se sont attaquées dans la pire violence dans les villes israéliennes depuis des décennies, faisant craindre une guerre civile. Pour beaucoup, l’intensité de l’animosité a été un choc.

Pendant des décennies, les nationalistes israéliens purs et durs ont cherché à modifier la démographie de la Cisjordanie occupée en construisant des colonies juives, sapant la perspective d’une solution à deux États au long conflit israélo-palestinien. Avec beaucoup moins d’attention et de fanfare, le mouvement Torah Nucleus s’est lancé avec une mission idéologique visant à modifier l’équilibre des villes israéliennes et à promouvoir sa marque de judaïsme à l’intérieur du pays. Les premières familles qui ont emménagé à Acre et à Lod il y a 25 ans venaient de colonies de Cisjordanie, et elles visaient à rendre les communautés mixtes ou majoritairement arabes plus juives. Avec l’implantation de la Cisjordanie fermement ancrée – environ 450 000 Juifs vivent maintenant parmi plus de 2,6 millions de Palestiniens – les partisans de la Torah Nucleus voient les villes israéliennes comme un nouvel horizon.

La plupart des pays du monde considèrent les colonies juives dans les territoires occupés comme une violation du droit international, mais il s’agissait d’une tentative de créer un changement à l’intérieur des frontières reconnues d’Israël. Et beaucoup le qualifient de nouveau sionisme. «Le sionisme religieux n’a pas abandonné l’ancienne mission de Judée et de Samarie», a déclaré Reut Gets, qui gère l’association Torah Nucleus à Acre, faisant référence à la Cisjordanie par ses noms bibliques. Mais l’accent était désormais mis sur «le nouveau défi» en Israël même, a-t-elle déclaré. Lod, une ville d’environ 80 000 habitants dans le centre d’Israël, est à environ 70% juive et 30% arabe. Les frictions y avaient longtemps été maintenues à ébullition. Mais le 10 mai, les manifestations palestiniennes et un raid de la police israélienne à la mosquée Aqsa à Jérusalem – l’un des sites les plus sacrés de l’islam – se sont transformés en un conflit militaire entre Israël et le Hamas, le groupe militant palestinien qui contrôle la bande de Gaza. Cela a rapidement déclenché la violence entre des foules d’Arabes et de Juifs dans les villes d’Israël, commençant à Lod et se propageant rapidement à travers le pays alors que les lignes de fracture internes étaient brusquement révélées. À Lod, des centaines de citoyens arabes de la ville sont descendus dans la rue, jetant des pierres, brûlant des voitures et incendiant des propriétés, exprimant leur rage contre une cible principale: les familles juives orthodoxes, pour la plupart jeunes, arrivées ces dernières années, affirmant qu’elles voulaient. pour élever la ville ouvrière et la rendre plus juive.