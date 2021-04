La domination de Katie Taylor sur la boxe féminine n’est pas par accident, même si elle avait la capacité et les compétences nécessaires pour devenir professionnelle au football également. Jan Kruger / Getty Images

La foi de Katie Taylor – en Dieu, dans ses poings, en elle-même – est infâme. Sa volonté et sa détermination à être la meilleure, dans tout ce qu’elle faisait, sont respectées dans le monde entier. Ce n’est pas quelque chose que Taylor a développé ces dernières années en grimpant au sommet de la boxe professionnelle féminine. La médaillée d’or olympique et championne incontestée des poids légers – elle affrontera Natasha Jonas le 1er mai dans un match revanche de leur combat épique en quart de finale aux Jeux olympiques de 2012 – savait depuis son adolescence comment agir si vous vouliez être la meilleur.

Quand Taylor n’avait que 14 ans, elle a été appelée dans l’organisation nationale du football irlandais. Elle a concouru avec l’équipe des moins de 17 ans pendant un an avant d’être sautée chez les moins de 19 ans. Taylor a réussi à maintenir une carrière de footballeur de haut niveau tout en continuant à faire progresser ses vraies passions dans la boxe. Lorsqu’elle a été appelée dans l’équipe senior irlandaise en 2006 pour une qualification pour la Coupe du monde, elle avait déjà remporté ses premières médailles d’or au Championnat d’Europe de boxe et au Championnat du monde de boxe féminin AIBA.

Taylor a ensuite fait plus de 40 apparitions pour l’Irlande au niveau des jeunes et des seniors avant de se concentrer uniquement sur la boxe. En 2007, lorsqu’elle a marqué son premier but international, elle a également remporté sa troisième médaille d’or aux Championnats d’Europe. Son deuxième but est venu en 2009, lorsque Taylor a remporté sa quatrième médaille d’or aux Championnats d’Europe et son deuxième Championnat d’Europe.

Au cours de sa carrière amateur, Taylor a remporté l’or dans cinq championnats du monde, six championnats d’Europe et cinq championnats de l’UE. Elle a joué un rôle déterminant dans l’introduction de la boxe féminine aux Jeux olympiques pour la première fois en 2012 – ce qu’elle avait parlé de faire pendant des années – et a remboursé la faveur en remportant la médaille d’or.

Quand elle est devenue professionnelle en 2016, c’était avec le soutien de l’un des hommes les plus puissants de la boxe – Eddie Hearn. L’appariement a toujours été improbable, mais indéniablement efficace. Taylor est là pour le théâtre, elle est là pour gagner et Hearn est heureux de soutenir cela. Taylor a remporté 17 victoires et aucune défaite au cours des cinq années écoulées depuis qu’elle est devenue professionnelle, et cherche à prolonger cette course samedi alors qu’elle défend son championnat incontesté des poids légers contre l’Angleterre Natasha Jonas à la Manchester Arena.

Le succès de Taylor est le résultat direct du travail qu’elle a mis dans le sport depuis son plus jeune âge.

« Peu de gens ont ce que Katie a. Les gens de classe mondiale l’ont. Vous ne perdez tout simplement pas », a déclaré à ESPN l’ancienne coéquipière irlandaise Olivia O’Toole.

Le football et la boxe n’ont jamais été des activités mutuellement exclusives. L’entraînement de football de Taylor signifiait qu’elle était incroyablement en forme, et elle a dit dans les années qui ont suivi que sa boxe lui avait permis une force sur le terrain que d’autres n’avaient pas.

« J’étais vraiment dans tous les sports », a déclaré Taylor quand elle avait 21 ans. « J’étais une enfant très sportive. Le football a été mon premier amour. J’ai commencé le football avant même de mettre les pieds dans un ring.

« Le football est génial pour moi aussi entre la boxe », a poursuivi Taylor lors de l’interview de 2008. «Entre les tournois, quand j’ai une pause, je retourne toujours au football. C’est un grand changement pour moi et c’est formidable d’utiliser différents muscles aussi. C’est beaucoup plus relaxant que la boxe. Avec la boxe, je suis toujours sous beaucoup de pression mais avec le football, c’est agréable et relaxant et je peux juste profiter d’être avec les filles et jouer au football. «



Comme la plupart des filles qui voulaient jouer au football à cette époque, Taylor s’est fait les dents en jouant dans des équipes de garçons tout en les affrontant sur le ring. Il y a deux ans, une vidéo est devenue virale montrant un jeune Taylor sur le terrain de football anéantissant un joueur adverse. Datant de 1998, Taylor jouait avec l’équipe masculine de Newton Juniors et effectuait un tacle glissé par derrière alors que Kenny Hammond de Cherry Orchard tentait de faire passer le ballon autour d’elle dans la Wicklow and District Schoolboys League. Cette saison-là, elle a remporté le titre de «Schoolboy» de l’année pour la ligue.

« Elle était la meilleure joueuse qu’ils avaient d’un mile – ce n’est pas un manque de respect pour les gars », a déclaré Hammond à the42.ie en 2018. « Mais elle était à moitié décente. Elle pouvait jouer un peu de balle. Et elle était contre une bonne équipe d’Orchard. Elle a amélioré son jeu en affrontant les grands. «

L’ancienne coéquipière d’Irlande, Marie Curtin, se souvient avoir vu Taylor lors de tournois pour mineurs et avoir été avertie qu’elle était une joueuse à surveiller.

« Elle était agressive. Elle ne se retenait pas. Elle était bonne en tête-à-tête. Elle était rapide. Elle était une grande distributrice du ballon. Elle était une grande passeuse du ballon », a déclaré Curtin à ESPN. « Elle avait un très bon style de jeu polyvalent. Elle avait juste une mise au point très précise. La connaissant autour du camp, vous avez juste eu une idée du type d’attitude qu’elle avait. »

Taylor, à droite, a disputé 11 matches avec l’équipe féminine senior d’Irlande, dont un match amical en 2006 contre les États-Unis. Elle a remplacé l’Irlande à plusieurs niveaux de jeunesse tout en continuant à pratiquer la boxe. Christian Petersen / Getty Images

L’attitude et l’éthique de travail de Taylor sont notoires. Malgré son comportement par défaut et à la voix douce, elle est une féroce concurrente une fois que la cloche sonne – et sur le terrain, ce n’était pas différent.

« Je me souviens très clairement de la concentration qu’elle avait. Elle était une joueuse vraiment concentrée. Elle croyait qu’elle pouvait gagner chaque match », ajoute Curtin.

«Je me souviens de la première partie des derniers matchs que j’ai disputés avec elle, nous étions ensemble en Italie. Nous étions tous les deux très jeunes. Juste en parlant du match avant avec elle, nous étions contre les Italiens et ils étaient une équipe mieux classée. avait une telle conviction que nous allions gagner. Cela montrait la croyance qu’elle avait et la concentration qu’elle avait. Elle était absolument convaincue.

« Elle a marqué un cri absolu à 30 mètres, environ 10 minutes. Elle a été réservée et expulsée dans ce match. Pour un si jeune joueur et un jeune talent, juste la conviction qu’elle avait. Elle s’est absolument démarquée. »

O’Toole, qui a été capitaine de l’Irlande pendant 10 ans et reste le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe, raconte des histoires similaires sur Taylor. Elle a rencontré pour la première fois la jeune fille de 16 ans au «visage de bébé» dans un camp international où les jeunes joueurs étaient présentés aux joueurs les plus âgés.

« Elle a pu me dire alors ce qu’elle allait faire », a déclaré O’Toole à ESPN. « Elle a dit: » Je vais boxer aux Jeux olympiques. « » Quand O’Toole lui a rappelé que les femmes n’étaient pas autorisées à boxer aux Jeux olympiques, la réponse de Taylor a été simple: « Je vais boxer aux Jeux olympiques. » «

C’était une déclaration prémonitoire de Taylor. Des années plus tard, O’Toole et Taylor porteraient ensemble le flambeau olympique à Dublin dans le cadre de son relais à Londres 2012, avant la première compétition de boxe aux Jeux – ils partageaient cette histoire, mais excellaient au sommet de deux. mondes différents.

« Katie est tellement timide. Quand nous étions dans les bus [to games and training] elle ne dirait rien », dit O’Toole.« Katie et moi portions la torche olympique ensemble, et elle était si nerveuse, m’attirant toute nerveuse comme «Olivia, Olivia, Olivia». Tome! J’aurais dû être comme ça avec elle. «

Taylor a battu Jonas aux Jeux olympiques de 2012 en quarts de finale alors qu’elle s’apprêtait à remporter la médaille d’or. Que se passera-t-il lors du match revanche de samedi? Julien Behal / PA Images via Getty Images

C’était le genre de moment que Taylor avait envisagé depuis ses premières ambitions de boxe. Bien qu’elle ait été une athlète engagée à l’époque du football, personne n’a jamais douté qu’elle ne poursuivrait pas la boxe à plein temps à un moment donné. O’Toole dit que Taylor ferait savoir à chaque manager que la boxe était sa priorité.

« Elle a raté des séances d’entraînement. Elle a joué dimanche matin et est retournée à la boxe lundi », ajoute O’Toole. « Elle l’a fait [football] comme passe-temps, mais elle était si bonne que cela n’avait pas d’importance.

« Au camp, elle se levait le matin, faisait sa boxe et venait ensuite déjeuner avec nous. »

Les deux femmes conviennent que si Taylor était restée fidèle au football, elle aurait joué professionnellement aux côtés de Katie McCabe d’Arsenal et de Denise O’Sullivan de North Carolina Courage en tant que meilleures joueuses irlandaises dans les meilleures ligues du monde.

« Pour moi, Taylor était la définition de Roy Keane. Pas de gardiens ou quoi que ce soit de fantaisie comme ça. Elle courait juste et travaillait dur, » dit O’Toole.

Curtin est catégorique sur le fait que Taylor a ouvert la voie depuis qu’elle était cette timide de 16 ans qui se levait tôt pour pratiquer la boxe avant de retourner au football, une piste qu’elle continue de tracer à mesure que sa légende de la boxe grandit.

«Elle n’est pas seulement devenue un modèle», dit Curtin. « Elle a été un modèle pendant si longtemps. Elle a remporté des championnats d’Europe et du monde de boxe avant d’être reconnue correctement. Elle est juste un modèle fantastique. »

« Tous ceux que je connais et qui connaissent Katie le commenteront. Elle est juste un être humain incroyable. Il n’y en a pas beaucoup dans le monde comme elle. C’est quelqu’un qui mérite le meilleur et la meilleure reconnaissance. »