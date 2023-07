Avant qu’Apple ne vende Vision Pro, son rival AR Xreal voit ses livraisons grimper

On ne sait pas si le rythme des ventes a changé. Fin mai, Xreal a déclaré avoir vendu 150 000 produits dans le monde.

BEIJING – Moins d’un an après le lancement des ventes de la start-up de lunettes de réalité augmentée Xreal, le Alibaba La société soutenue par la société affirme que les expéditions atteindront bientôt 200 000 unités.

« Je ne pense pas que l’astuce consiste à créer tout un tas de contenu original pour que les gens puissent oublier ce qu’ils font et évoluer vers cela. … Pour nous, le contenu est déjà là. »

Les deux produits fonctionnent sur des technologies différentes et leurs capacités varient.

En août, Xreal prévoit d’étendre la livraison en ligne à certaines parties de l’Europe, a déclaré Jin à CNBC. Actuellement, les clients de la région ne peuvent payer que les envois internationaux via Amazon.com aux États-Unis.

Des personnes dans 85 pays se sont inscrites pour être informées de l’existence du Xreal Beam, a déclaré Jin. Il a déclaré que la société vendait principalement aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud, la Chine représentant moins d’un tiers des ventes.

À l’heure actuelle, le produit principal de la société – Xreal Air – permet aux porteurs des casques de voir une version agrandie d’un ordinateur, d’un appareil de jeu ou d’un écran de smartphone via un cordon connecté.

« Les lunettes Nreal et Xreal doivent toujours se connecter à un PC ou à un téléphone », a déclaré Peng. « Cela signifie que lorsque vous l’utilisez, il est probable que [need] un fil pour se connecter à l’un ou l’autre des appareils. »

La semaine dernière, la société d’analyse Canalys a déclaré qu’elle s’attend à ce que Vision Pro et les appareils associés aient une base d’utilisateurs de 20 millions – cinq ans après le lancement prévu en 2024.

Méta en juin a dévoilé son dernier casque de réalité virtuelle, le Quest 3, au prix de 499 $. La société a déclaré que de plus amples détails viendraient en septembre.

Les expéditions mondiales de casques VR et d’appareils de réalité augmentée ont chuté de plus de 12 % pour atteindre 9,6 millions en 2022, selon CCS Insight.

Le Financial Times a rapporté lundi, citant des sources, que les fournisseurs de Vision Pro ne prévoyaient que quelques centaines de milliers d’unités pour la première année, en baisse par rapport à l’objectif de ventes internes d’Apple de 1 million. Le rapport a attribué la prévision à la baisse à la complexité du casque et aux difficultés de production.

Xreal Air ressemble à une paire de lunettes de soleil ordinaires et prétend ne peser que 79 grammes (moins de 3 onces).

Apple n’a pas publié de tels chiffres pour Vision Pro. Steve Kovach de CNBC a décrit le casque comme « un peu lourd et inconfortable » après 30 minutes. L’appareil est attaché à la tête, comme des lunettes.

Cependant, Vision Pro inclut une technologie destinée à offrir à l’utilisateur une expérience immersive simulée numériquement, tandis que les lunettes Xreal projettent un écran devant le porteur – qui peut également voir le monde réel, a souligné Jin.

Il a déclaré que la recherche et le développement de l’entreprise cherchaient des moyens de réduire la taille des lunettes, de permettre aux utilisateurs d’avoir un champ de vision plus large et de consommer moins d’énergie.