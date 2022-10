Avant-premières régionales de volley-ball de la RCB – Shaw Local

Les records reflètent les matchs jusqu’à mercredi

AU SALLE (2A)

Equipe à battre : Sherard (28-6).

Accords : Lundi – Match 1 : (8) Bureau Valley (12-19) contre (10) Hall (7-21-1), 18 h Mardi – Match 2 : (2) Sherrard contre Winner Match 1, 18 h Match 3 : (3) Rockridge (20-11-1) contre (6) Princeton (12-18), 19 h Jeudi – Titre à 18h : Gagnants 2-3.

En un coup d’œil : Sherrard dirige un champ de trois rivières en tant que champions de la division Ouest. Sherrard a une fiche de 4-0 contre le terrain avec des victoires sur Princeton et Hall et deux sur Rockridge. Sherrard a perdu dans sa propre finale régionale l’an dernier contre Macomb, qui s’est rallié pour vaincre Princeton en demi-finale de section. …. Princeton a balayé les deux matches de conférence avec BV et Hall, mais n’a pas joué contre Rockridge. PHS a perdu contre Sherrard (25-18, 25-10) dans le tournoi de Princeton, que Sherrard a balayé pour gagner 4-0. … L’entraîneur du PHS Andy Puck, qui a noté que la tête de série n ° 6 de son équipe est “très juste”, a déclaré que tout était possible. « Si nous jouons de notre mieux, nous pourrions gagner notre premier match. Nous pourrions en fait gagner du matériel. Nous devons trouver des façons de jouer 25 points. Si nous jouons de manière agressive et disciplinée, nous pourrions faire du bruit », a-t-il déclaré. … Les Tigresses ont perdu tous sauf un de leurs sept meilleurs joueurs de l’équipe de l’an dernier qui n’était qu’à un point de se qualifier pour la finale de section. La senior Olivia Gartin, qui a débuté avec les champions régionaux de l’an dernier, est devenue une frappeuse lourde. … PHS, qui sera inactif depuis sa finale de saison régulière du 23 octobre avec Newman, connaît sa première saison perdante depuis 2014 et seulement la deuxième en 20 ans de mandat de Puck. …. Bureau Valley a battu Hall 25-20, 25-17 mardi à Hall dans un aperçu de leur match de play-in régional lundi. C’était la deuxième victoire du Storm contre Hall en une semaine. L’entraîneur du BV, Caitlyn DeMay, comprend qu’il peut être difficile de battre une équipe pour la troisième fois, mais a déclaré que si le Storm jouait son jeu, “tout ira bien.” … Hall (Carolyn Bryant ’99) et BV (DeMay ’05) sont entraînés par des anciens qui ont joué dans des équipes de championnat.

Finales régionales de l’année dernière : Princeton bat. Knoxville 25-16, 25-14 ; Macomb bat. Sherard 25-10, 25-9

Choix BCR : Sherrard sur Rockridge.

Prochain: Le gagnant se qualifiera pour la section de Farmington le 31 octobre contre le gagnant régional de Monmouth-Roseville à 19 h.

Princeton et Bureau Valley se dirigeront vers le Hall Regional, qui commence lundi soir à Spring Valley.

À ST. BEDE (1A)

Equipe à battre : Newark (29-5)

Accords : Lundi – Match 1 : (7) Earlville (17-11) contre (8) Putnam County (16-13-4), 18 h Mardi – Match 2 : (4) Woodland (23-4) contre (12) St. Bede (11-22), 18 h Match 3 : (6) Serena (21-6) contre (11) Henry (15-17) ), 19h Mercredi – Match 4 : (1) Newark contre Vainqueur Match 1, 18 h Match 5 : Vainqueurs 2-3, 19 h Jeudi – Titre : Gagnants 4-5, 18h

En un coup d’œil : Les Bruins sont les champions régionaux en titre et jouent sur leur terrain, mais ont un match difficile avec Woodland. St. Bede a battu Woodland pour le titre régional à Henry l’an dernier, son premier championnat en 20 ans lorsque l’entraîneur Abbi Boschich a joué pour les Bruins. … « L’organisation de championnats régionaux est une excellente occasion de se familiariser avec une grosse semaine. Nous connaissons le gymnase, nous connaissons l’ambiance et nous pouvons espérer que nous aurons un grand nombre de fans pour nous soutenir. Woodland est celui que nous avons battu pour le régional l’an dernier. Je suis sûr que ce sera un bon match », a déclaré Bosnich. … Newark, un champion régional et de section en titre, se profile à nouveau comme un grand favori. Les Norsemen ont atteint la Supersection du comté de Putnam l’année dernière, perdant un pas de l’État. …. Le champ comprend quatre équipes qui ont joué pour les championnats régionaux l’année dernière.

Finales régionales de l’année dernière : Newark déf. Earlville 25-10, 25-21 ; Saint Bède bat. Forêt 25-17, 25-20.

Choix BCR : Newark sur Woodland.

Prochain: Le gagnant se qualifiera pour la section de Forreston le 31 octobre contre le gagnant de Polo Regional à 19 h.

A ANNAWAN (1A)

Equipe à battre : Annawan (26-3)

Accords : Lundi – Match 1 : (10) Amboy (7-22) contre (11) Ridgewood (4-24), 18 h Mardi – Match 2 : (4) Forreston (24-9-1) contre (13) LaMoille (3-20), 18 h Match 3 : (6) River Ridge (14-13-3) contre (12) Morrison ( 4-24), 19h Mercredi – Match 4 : (1) Annawan vs Gagnant Match 1, 18 h Match 5 : Gagnants 2-3, 19 h Jeudi – Titre : Gagnants 4-5, 18h

En un coup d’œil : Les Bravettes sont prêtes à installer une bannière régionale dans leur propre gymnase. Ils ont remporté leur dernière régionale en 2018 et en ont remporté quatre au total. Annawan a perdu lors de la finale de l’an dernier à l’AFC face à Pearl City. … Il n’y a que trois équipes sur le terrain avec au moins huit victoires. … LaMoille a remporté son championnat régional à Annawan en 2016, battant l’hôte Bravettes 25-17, 25-18. LaMoille a répété en 2017, se retirant en demi-finale de section les deux années.

Finales régionales de l’année dernière : Pearl City bat. Annawan 25-21, 25-19

Choix BCR : Annawan sur Forreston

Prochain: Le gagnant se qualifiera pour la section Forreston le 31 octobre contre le gagnant de la région chrétienne d’Aurora à 18 h.