Avant-première exclusive de la saison 6 de 90 jours – Hollywood Life

Voir la galerie







de Razvan ami Diane tire Amandine de côté après sa fête à la piscine dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 6 août de Fiancé de 90 jours : Avant les 90 jours. Diana ne tourne pas autour du pot et demande à Amanda si elle aime Razvan ou si elle est juste attachée à lui.

« Non, je suis amoureuse de lui. Si je ne l’aimais pas et que je ne pensais pas que ça valait la peine de laisser mes enfants à la maison pendant trois semaines… », commence à dire Amanda. Diana révèle qu’elle en parle parce qu’elle a remarqué que quelque chose n’allait pas entre Amanda et Razvan lors de sa fête. Elle pense que leur « contact visuel » est le signe d’une « relation toxique »

Plus d’actualités sur « 90 Day Fiance »:

« Je ne pense pas que notre relation soit toxique. Je pense que nous nous aimons beaucoup », répond Amanda. Diana poursuit : « Comment est-il possible d’aimer une personne en 6 jours ? J’ai un peu de mal à comprendre. »

Dans son confessionnal, Amanda commence à se demander si Diana a des « arrière-pensées » pour s’impliquer dans cette relation. « Est-ce qu’elle a le béguin pour Razvan ou… je ne sais pas. C’est peut-être la raison pour laquelle elle est si critique à propos de notre relation », dit Amanda.

Diana dit à Amanda que Razvan est un « bon ami » qui a « beaucoup souffert dans le passé » avec son divorce. « Je ne veux pas que tu joues avec lui », dit Diana.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Dans une interview séparée, Diana révèle ce qu’elle pense vraiment de la relation entre Amanda et Razvan. « Je pense que ce n’est pas de l’amour. Ce n’est qu’une forme d’attachement. Je pense qu’il est impossible d’aimer une personne en peu de temps, et je ne pense pas que ce sera une relation saine, et je pense que ça ne marche pas », déclare Diana.

Diana termine la conversation en exhortant Amanda à « faire juste attention » avec Razvan. « C’est très difficile de trouver des garçons comme Razvan », dit-elle.

Lien connexe En rapport: Lidia Morel : 5 choses à propos de la mère de Pedro Jimeno qui joue dans « 90 Day Fiance : Love In Paradise »

Amanda est une mère veuve de deux enfants qui a rencontré Razvan en ligne. Elle est tombée amoureuse de Razvan, une star des médias sociaux et acteur. Après 4 mois de rencontres en ligne, Amanda s’est envolée pour la Roumanie pour le rencontrer pour la première fois en personne. Nouveaux épisodes de Fiancé de 90 jours : Avant les 90 jours diffusé le dimanche à 20 h sur TLC.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.