Avant-première de Jawan : Shah Rukh Khan laisse Salman Khan époustouflé ; dit, ‘Maza ahh gaya’

La bande-annonce de Shah Rukh Khan La vedette Jawan est arrivée sur Internet hier. Au moment où il est tombé sur les réseaux sociaux, les fans de SRK sont devenus fous. L’action et le drame à haute tension dans la prévue de Jawan ont laissé tout le monde totalement impressionné. Maintenant, tout le monde attend avec impatience que Jawan arrive sur les écrans. Eh bien, il semble Salman Khan est également ravi de voir Jawan dans les salles. Il a partagé la bande-annonce du film de Shah Rukh Khan sur les réseaux sociaux et n’avait que de bonnes choses à dire.

Salman Khan est époustouflé par la bande-annonce Jawan de Shah Rukh Khan

Partageant la bande-annonce de Jawan, Salman Khan a écrit qu’il l’aimait absolument et a également mentionné qu’il s’agissait d’une sorte de film que le public ne devrait regarder que dans les salles. Il a affirmé qu’il allait regarder Jawan le premier jour de sa sortie. Il a ajouté: « Mazaa ahh gaya wahhhhh. » Salman Khan et Shah Rukh Khan ont été les meilleurs amis du monde et cela montre en effet à quel point leur lien est vraiment fort ! Salman Khan a fait une apparition dans le dernier album de Shah Rukh Khan, Pathaan, qui est devenu un énorme succès. Les fans étaient plus qu’heureux de les voir effectuer les cascades d’action et s’amuser. Jawan met également en vedette Nayanthara, Deepika Padukone, Vijay Sethupathi et plus encore.

Découvrez le post de Salman Khan sur Jawan ci-dessous:

Maintenant, Salman Khan et Shah Rukh Khan seront vus ensemble dans Tiger 3. SRK va faire une apparition dans le film de Salman Khan. Lors d’une session Instagram en direct, SRK avait parlé de travailler avec Salman Khan. Il a déclaré: « Avec Salman Khan, il n’y a pas d’expérience de travail, il y a une expérience amoureuse, une expérience heureuse, une expérience amicale et une expérience fraternelle. Donc, c’est incroyable chaque fois que je travaille avec lui. Nous n’avons pas vraiment fait de film à part entière ensemble. à part un, qui n’était pas non plus un film à part entière. Pour être honnête, nous ne sommes pas ensemble. Nous avons donc 4 à 5 jours par an pour travailler dans un film. Il y a des rapports que Salman Khan et Shah Rukh Khan figureront dans un film d’action à part entière qui sera Tiger vs Pathaan.