Avant-première de Jawan : Kamaal R Khan prédit la collection au box-office du jour de l’ouverture de la vedette de Shah Rukh Khan ; dit: « Le réalisateur Atlee a fait … »

C’est le jour de Jawan ! Shah Rukh Khan est de retour en fanfare. Après Pathaan, Shah Rukh Khan est prêt à livrer un autre énorme succès avec Jawan. L’avant-première de Atlée réalisé aujourd’hui et il est en vogue sur les réseaux sociaux depuis le matin. Shah Rukh Khan en tant que méchant a réussi à laisser tout le monde époustouflé. Des séquences d’action au look chauve surprise de SRK, l’avant-première de Jawan n’a fait que rendre l’attente des fans pour Jawan encore plus difficile. Alors que les internautes ont partagé leur avis, Kamaal R Khan a également partagé son avis sur Jawan prevue.

Prenant à sa poignée Twitter, Kamal R Khan a tweeté que la prévue de Jawan est la preuve que le film de Shah Rukh Khan va être énorme. Il a écrit qu’il avait été réalisé à 100% dans le style du Sud et a également mentionné que le film allait être extrêmement riche en VFX. Il a écrit que puisque c’est 80% élevé sur VFX, c’est pourquoi, Shah Rukh Khan ressemble à un homme de 30 ans. Il a également prédit les chiffres du box-office de Jawan. KRK a écrit que le film obtiendrait Rs 50 crore le jour de son ouverture.

Découvrez le tweet de KRK ci-dessous :

Bande-annonce visionnée de #Jawan! Cette bande-annonce est la preuve que le film Jawan va être énorme et plein à 100% de style sudiste. 80% du film sera VFX. Donc #SRK ressemble à un Launda de 30 ans. Directeur #Atlee a fait un film masala comme il le fait dans le sud. Le film obtiendra une ouverture de 50Cr. KRK (@kamaalrkhan) 10 juillet 2023

Jawan met également en vedette Nayanthara, Sanya Malhotra, Vijay Sethupathi et plus encore. Il a également des camées de Deepika Padukone et de la superstar Vijay. Il est riche en action et en drame et les fans l’adorent totalement. Naynathara fait ses grands débuts à Bollywood avec Jawan et on la voit jouer des séquences d’action dans le film.

Découvrez l’aperçu de Jawan ci-dessous :

Main kaun hoon, kaun nahin, jaanne ke liye, READY AH ? #JawanPrevue Dehors maintenant! #Jawan sortie mondiale le 7 septembre 2023, en hindi, tamoul et télougou. https://t.co/6uL1EsSpBw Shah Rukh Khan (@iamsrk) 10 juillet 2023

Jawan va frapper les thatres le 7 septembre 2023. Il ne fait aucun doute que Jawan deviendra un énorme succès. Nous croisons tous les doigts. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute de BollywoodLife.