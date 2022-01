Avant-première « Avant les 90 jours »: Mike révèle son diagnostic médical à Ximena

Ximena commence à être très ennuyé par Mike, mais il explique dans cet aperçu EXCLUSIF de « Avant les 90 jours » que son manque d’organisation est lié à une condition médicale dont il souffre.

Les tensions montent pour cela Avant les 90 jours coupler. Xiména et Mike roulent dans une voiture lorsque Mike décide de se moucher. Mike essaie de coller le mouchoir dans la poche arrière du siège quand il a fini, mais Ximena le réprimande et dit qu’il doit être « respectueux » car ce n’est pas sa voiture.

« Je ne peux pas imaginer comment tu es dans ta maison, mon Dieu », dit une Ximena agacée dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 30 janvier de Fiancé de 90 jours: Avant les 90 jours. Mike ne reçoit un sac poubelle pour ses mouchoirs qu’après que Ximena en ait demandé un au chauffeur.

« Je pense que puisque Mike n’a pas eu beaucoup de petites amies et n’a jamais vécu avec une femme, peut-être qu’il est un plouc parce qu’une femme a disparu de sa maison », dit Ximena. « Alors je veux croire qu’il peut apprendre, mais ça m’inquiète. Si on se marie, je ne veux pas d’un mari désordonné et sans manières. Ce n’est pas l’avenir que je veux.

Ximena dit à Mike qu’il n’est « pas difficile d’apprendre à être propre ». Mike dit alors à Ximena qu’il souffre de TDAH (trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité). « Ce n’est pas que je le fais exprès, c’est juste que parfois j’oublie », explique Mike.

Ximena a du mal à comprendre ce que vit Mike. « C’est presque comme un trouble d’apprentissage. Cela a quelque chose à voir avec le cerveau », dit-il à Ximena.

« Vers le collège, on m’a diagnostiqué un TDAH, donc je suis facilement distrait, j’oublie de faire certaines choses », révèle Mike. « Beaucoup de choses que Ximena veut que je change, comme l’organisation, qui est attribuée au TDAH, ne sont pas entièrement de ma faute car cela a été une lutte essentiellement toute ma vie pour essayer des moyens de contourner cela. » Avant les 90 jours diffusé le dimanche à 20 h sur TLC.