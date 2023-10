Avant-match Amazon Prime Day d’octobre : achetez les meilleures offres de golf du jour sur Amazon

Les journées plus chaudes de l’été sont peut-être derrière nous, mais la saison du golf n’est pas terminée. Que le climat doux de votre ville signifie une saison de golf prolongée ou que vous envisagez des vacances de golf dans le futur, le moment est venu de réapprovisionner votre stock de balles de golf et de rafraîchir votre équipement de golf. Pourquoi maintenant? Journées Amazon Prime Big Deal est là (10 et 11 octobre) avec des offres exceptionnelles sur les balles de golf, clubs, télémètres et plus.

Économisez gros sur des équipements de golf populaires comme Balles de golf de contact Bridgestone Golf e12 et le formidable Moniteur de lancement Rapsodo entraîneur de golf. Nous apprécions particulièrement l’accord sur le Télémètre laser de pente Callaway Golf 300 Proun best-seller de CBS Sports – il ne coûte actuellement que 200 $ (au lieu de 300 $).

Continuez à lire ci-dessous pour tous les détails sur ces offres de golf et d’autres offres de golf Amazon Prime Big Deal Days d’octobre.

Économisez 100 $ : Télémètre laser de pente Callaway Golf 300 Pro



Nous sommes de grands fans du Télémètre laser de pente Callaway Golf 300 Pro et les lecteurs de CBS Sports le sont aussi. Best-seller d’Amazon qui s’envole des étagères numériques, ce télémètre classé 4,7 étoiles de l’une des plus grandes marques de golf est actuellement à 33 % pour Amazon October Prime Day.

Principales caractéristiques du télémètre Callaway Golf 300 Pro :

Mesures d’inclinaison/déclin pour calculer la distance ajustée en pente

Équipé d’un grossissement 6x pour une portée de 5 à 1 000 mètres

Précis à +/- 1 mètre

Peut mesurer en yards ou en mètres

La technologie de verrouillage par broche permet à l’utilisateur de verrouiller une broche jusqu’à 300 mètres

Confirmation du pouls lorsque le laser confirme que l’utilisateur a la bonne distance

Interrupteur marche/arrêt pente externe

Légal pour jouer en tournoi

Comprend un étui de transport rigide moulé de qualité supérieure avec mousqueton et bande élastique à fermeture rapide

Économisez 300 $ : Moniteur de lancement SkyTrak et simulateur de golf

Le Moniteur de lancement SkyTrak sur simulateur de golf est maintenant en vente au prix de 2 700 $ (au lieu de 3 000 $), son prix le plus bas depuis plus d’un mois. Gagnant 4,3 étoiles sur Amazon, les acheteurs vérifiés ont fait leurs meilleurs compliments, appelant cette aide au golf «superbe« .

Principales fonctionnalités du moniteur de lancement SkyTrak et du simulateur de golf:

Ce moniteur de lancement présente plus de 100 000 parcours de golf du monde entier.

SkyTrak propose des didacticiels de haut niveau pour vous aider à améliorer votre jeu.

Le radar Doppler mesure la vitesse de la tête du club, le facteur de smash, la trajectoire du club et l’angle de la face.

Les systèmes de caméra avancés offrent un suivi du ballon précis et très fiable.

Économisez 200 $ : Moniteur de lancement de golf mobile Rapsodo

Un véritable changeur de jeu, le Moniteur de lancement de golf Rapsodo est le seul appareil à associer une caméra iOS avec un traitement radar pour une mesure précise. Ce moniteur de lancement mobile dispose de 10 mesures pour fournir une relecture immédiate du swing grâce à la technologie de trace de tir. Utilisez ce moniteur de lancement en tant que professeur de golf mobile, entraîneur, guide ou mentor pour améliorer votre jeu en temps réel.

Le moniteur de lancement de golf Rapsodo coûte désormais 300 $ (au lieu de 500 $).

Remarque : ce moniteur de lancement est uniquement compatible avec iOS. Utilisateurs d’Android, consultez le Moniteur de lancement de golf Garmin Approach (583$) chez Amazon.

Principales caractéristiques du moniteur de lancement de golf Rapsodo :

Ce moniteur de lancement est au format de poche et offre un retour instantané sur votre swing.

Ce moniteur de lancement comporte une carte de prise de vue GPS.

Gardez une trace de vos progrès grâce à la fonction d’historique des prises de vue à vie.

La rediffusion vidéo propose un traceur de tir qui offre des commentaires clés sur votre tir et comment vous pouvez vous améliorer.

Économisez 8 % : Balles de golf de contact Bridgestone Golf e12

Bridgestone donne le ton avec ses balles de golf de haute qualité comme Balles de golf blanches Bridgestone Golf 2023 e9 Long Drive, qui offre une vitesse améliorée. Une autre balle de golf formidable, la Balles de golf de contact Bridgestone Golf e12, est en vente pour les Amazon Prime Big Deal Days. Dotées de rotations réduites en tranches et en crochets, d’une grande distance et d’une nouvelle couverture, il n’est pas étonnant que ces balles de golf Bridgestone soient rarement en vente (jusqu’à présent).

Principales caractéristiques des balles de golf Bridgestone Golf e12 Contact :

Bridgestone est la marque préférée de Tiger Woods Jayson Day, Fred Couples, Matt Kuchar, Chris Gotterup et Lexi Thompson en tournée professionnelle.

Jayson Day, Fred Couples, Matt Kuchar, Chris Gotterup et Lexi Thompson en tournée professionnelle. Cette balle offre un vol plus long et plus droit avec le driver.

Les nouvelles alvéoles de couverture et de force de contact se combinent pour créer 46 % de surface de contact en plus entre la balle et le club, créant ainsi un swing plus efficace.

La balle Bridgestone crée une friction accrue pour une meilleure rotation autour du green.

Économisez 50 $ : Housse de voyage Samsonite Spinner Wheeling Golf

Ce sac de golf de voyage rembourré (51″ x 17″ x 14″) est disponible en bleu et en noir. Un sac de golf de voyage durable de Samsonite, l’un des noms les plus fiables en matière de bagages et d’accessoires, ce sac est noté 4,2 étoiles sur Amazon. C’est actuellement 20 % de réduction pour le Prime Day d’Amazon d’octobre.

Principales caractéristiques du sac de golf de voyage à roulettes Samsonite Spinner:

Ce sac offre quatre séparateurs, une pochette rembourrée à fermeture éclair sur le devant pour les objets de valeur et une enceinte entièrement zippée en U.

Le transport de ce sac est facile grâce à la poignée supérieure.

Économisez 18 $ avec le coupon : Filet d’entraînement de golf Tohifer

Une façon exceptionnelle de pratiquer votre swing depuis chez vous, cette aide à la frappe de 10′ x 7′ vous aide à perfectionner votre jeu avec des cibles, un tapis de golf, des balles et un tee. Avec cela, vous pouvez vous entraîner à la maison, évitant ainsi les frais coûteux de cours et de practice.

L’offre Prime Day d’Amazon d’octobre,

Ce filet d’entraînement de golf coûte maintenant 64 $ sur Amazon (au lieu de 80 $). Assurez-vous d’utiliser le coupon avant de procéder au paiement.

Principales caractéristiques du filet d’entraînement de golf Tohifer :

Ce filet d’entraînement convient à tous les âges et est suffisamment grand pour gérer la plupart des entraînements à distance.

Cette aide à la frappe est facilement assemblée et démontée en moins de cinq minutes.

Ce filet comprend une grande cible et trois petites cibles surélevées, adaptées aux joueurs débutants à avancés.

Une structure de filet robuste est utilisée pour construire un filet durable qui résistera à l’épreuve du temps (et à l’évolution de votre swing).

Qu’est-ce que les Big Deal Days d’Amazon Prime ?

Journées Amazon Prime Big Deal est la première vente du Black Friday d’Amazon en octobre. Certains appellent l’événement de deux jours Octobre Prime Day ou Prime Day Part 2 en raison de la taille et de la portée de la vente. En 2022, cette vente d’octobre s’appelait la vente Prime Early Access.

Quand ont lieu les Amazon Prime Big Deal Days 2023 ?

Les Prime Big Deal Days d’Amazon auront lieu les mardi 10 et mercredi 11 octobre 2023. La vente commence à minuit, heure du Pacifique.

Devez-vous être membre Prime pour profiter des offres Prime Big Deal Days ?

Bien que certaines des meilleures offres Amazon Prime Big Deal Days soient exclusives à Prime ou inviter seulement, il y aura également des tonnes d’offres ouvertes à tous les acheteurs. Ainsi, même si vous n’avez pas d’abonnement Amazon Prime, des offres s’offrent à vous.

Cependant, si vous souhaitez bénéficier des meilleures offres, vous devez appuyer sur le bouton ci-dessous et vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime. Les abonnements Prime coûtent 14,99 $ par mois ou 139 $ par an et incluent l’accès à Amazon Prime Video (Thursday Night Football) et un certain nombre d’autres avantages intéressants.

Qu’est-ce qui est en vente d’autre pendant les Prime Big Deal Days ?

Le deuxième événement Prime Day de 2023 lancera la saison des achats des fêtes avec des offres anticipées sur des milliers de marques populaires et des produits essentiels comme pistolets de massage, tapis roulants, rameurs, montres intelligentes, écouteurs de gymnastique, écouteurs à conduction osseuse, poids libreséquipements de gym à domicile, vêtements de fitness, chaussures et plus encore.

Quels autres détaillants organisent des Big Deal Days concurrents ou des ventes anticipées du Black Friday ?

Amazon n’est pas le seul détaillant à réduire ses prix ce mois-ci. Vous pouvez également trouver des offres intéressantes sur vos marques préférées chez d’autres grands détaillants. Voici les événements les plus vendus que nous surveillerons au cours de la semaine à venir :

Découvrez d’autres bonnes affaires de remise en forme de l’événement Prime Big Deal Days d’Amazon

