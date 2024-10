Avant l’ouragan, les Floridiens devraient avoir un plan, un kit de ravitaillement et tenir compte des conseils d’évacuation.

Il est primordial de disposer d’un plan et d’une trousse d’urgence avant que l’ouragan Milton ne frappe et, pour de nombreux Floridiens, tenir compte des avertissements d’évacuation pourrait être une décision salvatrice, affirment les responsables des situations d’urgence.

Le directeur de la gestion des urgences de Floride, Kevin Guthrie, a fait signe au plafond lors d’un briefing lundi alors que Ouragan Milton de catégorie 5 se dirigea vers la côte du Golfe de l’État. Le plafond mesurait un peu plus de 3 mètres de haut, et Guthrie l’utilisait pour illustrer comment les prévisions prévoyaient que Milton provoquerait une onde de tempête plus élevée que cela – jusqu’à 12 pieds (3,7 mètres) le long d’une grande partie de la côte ouest de la Floride. .

« S’ils ont donné un ordre d’évacuation, je vous en supplie, je vous implore d’évacuer », a-t-il déclaré.

Les gens devraient faire trois choses clés : élaborer un plan, disposer d’une trousse d’urgence et rester informés, selon Jaime Hernandez, directeur de la gestion des urgences à Hollywood, en Floride.

Un plan d’urgence doit tenir compte de l’évolution des prévisions, ont indiqué les autorités.

« Vous ne savez pas quels seront les impacts », a déclaré Hernandez. « Vous ne savez pas à quoi vont ressembler les perturbations des infrastructures. »

Se préparer à un ouragan implique de se procurer des provisions à l’avance, notamment des aliments non périssables et de l’eau, au cas où l’électricité serait coupée et où les réserves seraient faibles dans la communauté.

La préparation consiste également à s’assurer que tous les articles médicaux et médicaments sont prêts au cas où les personnes ne pourraient pas quitter leur domicile. Dans ce cas, il est important de consulter un médecin pour savoir ce que vous devez préparer à la maison.

Hernandez a demandé aux gens de consulter les listes de contrôle fournies par les services de gestion des urgences locaux ou étatiques pour s’assurer qu’ils sont préparés. Une telle liste de contrôle peut être consulté sur le site Web de la Division de gestion des urgences de Floride.

Les responsables des urgences conseillent aux résidents de disposer d’au moins sept jours de fournitures, notamment de nourriture, d’eau, de médicaments, de piles et d’autres produits essentiels.

La règle générale est d’avoir 1 gallon (3,8 litres) d’eau par jour et par personne pendant environ sept jours, a déclaré Hernandez.

En outre, les fournitures disponibles devraient comprendre des aliments non périssables, des lampes de poche, des piles, des médicaments et des articles médicaux, de la crème solaire, un anti-moustique et des banques d’alimentation portables. C’est également une bonne idée d’avoir de l’argent liquide à portée de main, car les guichets automatiques risquent de ne pas fonctionner.

Conservez également les documents tels que les actes de naissance, les cartes de sécurité sociale et autres documents importants dans un sac à dos au cas où vous deviez quitter votre domicile rapidement, a déclaré Hernandez.

Les responsables des urgences exhortent également les propriétaires d’animaux à inclure des articles pour leurs animaux dans toute trousse d’urgence. Ceux-ci doivent inclure les documents du vétérinaire, les médicaments, les colliers avec étiquettes d’identification, les laisses solides, les jouets et les articles de confort.

Un conseil de la Division de gestion des urgences de Floride : « Ne laissez jamais vos animaux de compagnie derrière vous. »

Les résidents doivent savoir comment couper l’eau, le gaz et l’électricité au niveau des principaux interrupteurs et valeurs, conseillent les responsables des urgences de Floride. Ils ajoutent qu’il est bon de garder tous les outils nécessaires à proximité des vannes d’arrêt de gaz et d’eau.

Il est toujours sage de faire le plein de tous vos véhicules au cas où des évacuations seraient ordonnées.

Hernandez a déclaré qu’il était également important d’anticiper si vous possédez une voiture électrique en la garant dans un endroit surélevé ou loin de la zone de tempête jusqu’à ce qu’elle soit terminée, car il a déclaré que les voitures électriques pourraient avoir des difficultés avec les inondations et les ondes de tempête.

Une vingtaine de véhicules électriques ont pris feu après avoir été exposés à l’eau salée provoquée par l’ouragan Ian. Le comté de Hillsborough en Floride compte un site Web comprenant des conseils pour les propriétaires de véhicules électriques, qui encouragent les résidents à garer le véhicule à environ 50 pieds (15 mètres) de toute structure ou véhicule en raison du risque d’incendie.

Consultez la Division de gestion des urgences de Floride pour obtenir une liste à jour des comtés faisant l’objet d’ordres d’évacuation et s’ils sont obligatoires ou volontaires.

Pour savoir dans quelle zone d’évacuation vous vivez, rendez-vous sur le site de Floride. « Site Web Connaissez votre zone, www.floridadisaster.org/knowyourzone

Les personnes qui vivent dans des zones basses ou sujettes aux inondations devraient prévoir d’évacuer avant l’arrivée de la tempête. Parfois, les autorités conseillent de se rendre quelques kilomètres à l’intérieur des terres pour rester chez des amis ou en famille, dans un hôtel ou un refuge. Dans tous les cas, les autorités conseillent aux résidents d’écouter les responsables locaux de la gestion des urgences, qui disposeront des informations les plus récentes sur les zones d’évacuation.

Les ordres d’évacuation peuvent intervenir avant un ouragan et les autorités informeront les résidents s’ils vivent dans une zone d’évacuation. Ces ordres peuvent arriver des jours ou des heures avant une tempête.

Les menaces liées à l’ouragan Milton comprennent les ondes de tempête, les vents violents, les inondations à l’intérieur des terres et les tornades.

Visitez le site Web de votre bureau local ou national de gestion des urgences pour obtenir des guides sur la planification des catastrophes.

Les résidents de Floride peuvent également trouver ces informations auprès de la Division de gestion des urgences de l’État.