Avant les résultats d’AMC Entertainment (AMC) au troisième trimestre : préparez-vous avec les estimations de Wall Street pour les indicateurs clés

Dans son prochain rapport, AMC Entertainment (AMC) devrait afficher une perte trimestrielle de 0,22 $ par action, soit une augmentation de 89 % par rapport à la même période de l’année dernière. Les revenus devraient s’élever à 1,25 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation d’une année sur l’autre de 28,7 %.

Au cours des 30 derniers jours, l’estimation consensuelle du BPA pour le trimestre a été révisée à la hausse de 24,3 %, conduisant à son niveau actuel. Cela signifie que les analystes concernés reconsidèrent collectivement leurs prévisions initiales au cours de cette période.

Avant l’annonce des résultats d’une entreprise, il est crucial d’envisager des révisions des estimations de bénéfices. Cela constitue un indicateur important pour prédire les actions potentielles des investisseurs concernant le titre. Les recherches empiriques ont constamment démontré une forte corrélation entre les tendances de révision des estimations des bénéfices et l’évolution du cours à court terme d’un titre.

Bien qu’il soit courant que les investisseurs s’appuient sur des estimations consensuelles des bénéfices et des revenus pour évaluer les performances de l’entreprise au cours du trimestre, l’exploration des prévisions des analystes concernant les indicateurs clés peut fournir des informations précieuses.

Cela dit, examinons les estimations moyennes de certaines mesures d’AMC Entertainment que les analystes de Wall Street modélisent et surveillent généralement.

Les analystes prévoient que les « revenus – Alimentation et boissons » atteindront 431,48 millions de dollars. L’estimation indique une variation de +29,5% par rapport au trimestre de l’année dernière.

Le consensus parmi les analystes est que les « revenus – Autres théâtres » atteindront 103,05 millions de dollars. L’estimation indique une variation d’une année sur l’autre de +14,8 %.

Les analystes prévoient que les « Revenus-Admissions » atteindront 711,63 millions de dollars. L’estimation indique une variation d’une année sur l’autre de +30,5 %.

Consultez tous les indicateurs clés de l’entreprise pour AMC Entertainment ici>>>

Les actions d’AMC Entertainment ont connu une variation de +15,8 % au cours du mois dernier, contrairement à l’évolution de +3,1 % du composite Zacks S&P 500. Avec un classement Zacks n°2 (achat), AMC devrait surperformer la performance globale du marché à court terme. Tu peux voir la liste complète des actions Zacks Rank #1 (Strong Buy) d’aujourd’hui ici >>>>

Zacks nomme « le meilleur choix unique pour doubler »

Parmi des milliers d’actions, 5 experts Zacks ont chacun choisi leur favori pour monter en flèche de +100 % ou plus dans les mois à venir. Parmi ces 5, la directrice de la recherche Sheraz Mian en choisit une qui présente l’avantage le plus explosif de toutes.

Il s’agit d’une entreprise chimique peu connue, en hausse de 65 % par rapport à l’année dernière, mais qui reste pourtant très bon marché. Avec une demande incessante, des estimations de bénéfices en hausse pour 2022 et 1,5 milliard de dollars pour le rachat d’actions, les investisseurs particuliers pourraient intervenir à tout moment.

Cette société pourrait rivaliser ou surpasser d’autres actions récentes de Zacks qui devraient doubler, comme Boston Beer Company qui a bondi de +143,0 % en un peu plus de 9 mois et NVIDIA qui a explosé de +175,9 % en un an.

Gratuit : consultez nos meilleurs stocks et nos 4 finalistes >>

Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd’hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit

AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) : Rapport d’analyse des actions gratuit

Pour lire cet article sur Zacks.com cliquez ici.

Recherche d’investissement Zacks

Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.