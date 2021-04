Le Japon travaille en étroite collaboration avec le Comité international olympique pour préparer les Jeux et malgré les inquiétudes concernant la recrudescence des cas de Covid-19, il n’est pas prévu de reporter, a déclaré le ministre japonais chargé des vaccinations.

Les Jeux olympiques d’été doivent débuter officiellement à Tokyo le 23 juillet, dans un peu plus de 100 jours. Ils ont été retardés l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

La population d’Osaka est beaucoup plus petite que celle de Tokyo, mais la ville a rapporté 878 nouveaux cas le 7 avril par rapport à 555 à Tokyo le même jour.

« Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de développer un vaccin au niveau national, et nous devons compter sur l’importation de (le) vaccin en provenance de l’UE », a déclaré Kono. « En ce moment, nous avons autorisé le vaccin Pfizer et il va commencer pour les seniors lundi prochain. »

Il a déclaré que le vaccin développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca sera « très important » car il sera fabriqué au Japon, ce qui interrompra certaines négociations.

Son entretien a eu lieu quelques heures avant que les régulateurs des médicaments de l’UE et du Royaume-Uni n’annoncent mercredi qu’il pourrait y avoir un lien possible entre le vaccin AstraZeneca-Oxford et de rares problèmes de coagulation sanguine. Les deux régulateurs, cependant, ont souligné que les avantages du vaccin l’emportent toujours sur les risques.