Avant les Jeux Olympiques de Tokyo, Boxing Body AIBA garantit le fair-play et les réformes

L’Association internationale de boxe (AIBA) a révélé des développements majeurs dans sa volonté de réforme avec une gouvernance indépendante et un audit financier, après avoir annoncé une enquête sur l’arbitrage et le jugement il y a deux semaines.

L’association a nommé Ulrich Haas en tant qu’expert indépendant en gouvernance et a confirmé qu’un audit financier indépendant serait mené. L’annonce a été faite par le président de l’AIBA, Umar Kremlev, lors d’une conférence de presse à Lausanne lundi, rapporte Xinhua.

Haas, qui dirige actuellement la réforme de la gouvernance de l’Agence mondiale antidopage (AMA), présidera un groupe indépendant composé d’experts juridiques et de gouvernance.

Le groupe examinera les structures de gouvernance actuelles de l’AIBA, évaluera ces structures par rapport à la pratique internationale et émettra des recommandations pour de nouvelles améliorations.

L’AIBA est également en train de finaliser un accord avec un grand cabinet comptable pour effectuer un audit indépendant complet des finances de la fédération.

Kremlev a déclaré que l’association avait obtenu une stabilité financière grâce à un parrainage et à un plus grand soutien commercial.

« L’AIBA s’efforce de devenir un foyer accueillant, solide et stable pour les boxeurs du monde entier », a déclaré Kremlev. « Nous assurons que les boxeurs peuvent être sûrs de leur avenir, être jugés équitablement et recevoir une récompense financière pour leurs combats. »

Le 14 juin, l’AIBA a retenu McLaren Global Sport Solution (MGSS), dirigé par l’avocat du sport Richard McLaren, pour mener une enquête indépendante en deux phases, commençant par l’arbitrage et le jugement du tournoi de boxe des Jeux Olympiques de Rio 2016.

Tous les juges et arbitres de Rio avaient été bannis des Jeux olympiques de Tokyo par le Comité international olympique (CIO) après que des décisions controversées aient été prises au cours de ce tournoi. Le rapport McLaren sur la première étape devrait être publié fin août.

McLaren, qui a rejoint la conférence de presse par appel vidéo, a expliqué le mandat de son enquête et a encouragé les dénonciateurs à contacter son groupe d’enquête.

Le secrétaire général de l’AIBA et double champion du monde de l’AIBA, Istvan Kovacs, a déclaré que l’association travaillait également sur des améliorations telles que l’augmentation de la transparence et la diffusion publique de plus d’informations sur les politiques.

« En regardant comment nous pouvons améliorer l’intégrité sportive, nous n’hésiterons pas à apporter les changements nécessaires pour donner aux boxeurs le sport qu’ils méritent », a déclaré Kovacs.

