Avant les Jeux olympiques de Paris 2024, l’olympienne Jessica Springsteen montre ses mouvements au Festival équestre d’hiver 2024

Le Festival équestre d’hiver (WEF) a débuté à Wellington International le 3 janvier. C’est le début d’une saison équestre passionnante. L’enthousiasme est palpable, surtout si l’on considère l’importance de l’année olympique. Alors que l’anticipation grandit, les regards sont tournés non seulement vers le prestigieux WEF, mais également vers les prochains Jeux olympiques de Paris 2024. Les Jeux olympiques devraient ravir le public du 26 juillet au 11 août dans 16 villes de France.

Parmi les cavaliers d’élite, la fille de Bruce Springsteen, Jessica Springsteen, s’est démarquée, démontrant ses prouesses en tant que médaillée d’argent olympique à Tokyo 2020. Avec beaucoup d’impatience, elle s’est préparée pour le très acclamé Festival équestre d’hiver. Pour le plus grand plaisir des spectateurs, sa performance avec le cheval a dépassé les attentes, injectant une dose d’excitation électrisante dans l’événement.

La balade enchanteresse à la perfection de Jessica Springsteen et Tiny Dancer

Dans un récente histoire Instagram partagée par Wellington International et le WEF, Jessica Springsteen a présenté une performance exquise au sommet de son cheval, Tiny Dancer. L’image captivante véhiculait une conduite sans faille, complétée par la légende : «Le jeu s’annonce pour @jessicaspringsteen et sa petite danseuse.» La véritable magie s’est déroulée lors de la compétition à 1,45 m au WEF. Tiny Dancer et Jessica ont présenté une danse fluide, franchissant gracieusement les barrières et donnant l’impression d’un vol en flèche.

Il convient de noter le parcours remarquable de Jessica Springsteen, une cavalière chevronnée avec un palmarès remarquable en matière de collaboration avec des chevaux talentueux. Parmi ses impressionnants partenaires équins figurent Don Juan van de Donkhoeve, RMF Tinkerbell, Naomi van het Keizershof, Cayman de Poteau Z, Hungry Heart, Light Blue 3 et l’extraordinaire Tiny Dancer. Cependant, l’amour de Jessica pour ce sport a commencé dès l’âge de 5 ans.

Gravir les échelons

Dans le circuit junior, elle a remporté des victoires lors de la finale ASPCA Maclay 2008 et du championnat d’excellence en équitation WEF 2009. Cela a ouvert la voie à sa remarquable carrière. En tant qu’athlète de saut d’obstacles, Springsteen a connu des succès précoces. Elle a contribué à la médaille d’argent de l’équipe Jeunes cavaliers de la zone 2 aux Championnats nord-américains jeunesse FEI 2010.

Au fil des années, elle a représenté les États-Unis dans les équipes de la Coupe des Nations FEI, remportant des victoires dans divers endroits. Notamment, en 2021, elle a joué un rôle central dans la médaille d’or de l’équipe américaine de saut d’obstacles NetJets au CHIO d’Aix-la-Chapelle et a remporté une médaille d’argent par équipe aux Jeux olympiques de Tokyo. Ses réalisations se sont poursuivies en 2022 et 2023. Elle a remporté des victoires dans des compétitions prestigieuses comme le Grand Prix du Global Champions Tour du CSI5 de Londres.

