C’est les JO de Paris 2024 dans seulement 6 mois et le monde équestre est au bord de son siège. Trois disciplines, saut d’obstacles, concours complet de trois jours et dressage s’apprêtent à faire leurs entrées au château de Versailles. Forte depuis 1900, l’étape 2024 sera également un blockbuster au vu de l’excellente programmation athlétique. Mais la grande année olympique a également besoin d’une grande pré-célébration, et seule Jessica Springsteen s’y est portée.

La fille de Bruce Springsteen, Jessica Springsteen, cavalière championne de saut d’obstacles de 32 ans, est issue d’une famille de musiciens mais a tracé sa voie. En guise de soutien, ses parents n’ont ménagé aucun effort pour offrir le meilleur à leur fille. Même si leurs carrières ne correspondent pas, il existe un endroit où les intentions de la famille correspondent.

Jessica Springsteen a retrouvé ses parents lors d’une journée spéciale

À Wellington, en Floride, des mains en l’air se balançaient tandis que Bruce Springsteen faisait une sérénade aux côtés de son épouse Patti Scialfa. Pour soutenir l’équipe équestre qui se rendra aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, Jessica Springsteen était présente avec ses parents à l’événement-bénéfice « Victoire à Versailles » de la United States Equestrian Team Foundation. Alors que la foule faisait boule de neige vendredi soir, la page Instagram officielle de la Fondation USET a repartagé l’histoire de Renny et Reed, qui ont écrit, « Merci @springsteen et @officialrumbledoll pour une autre collecte de fonds équestre épique ! » Avec des pioches piquantes comme «Glory Days » et « Plus dur que le reste », l’homme musical a dit,« Il va sans dire que la retraite n’est pas en vue pour moi. Je joue littéralement pour nourrir les chevaux nuit après nuit.

Outre la famille Springsteen qui fait la une des journaux, il y a bien plus encore qui mérite d’être mentionné dans l’événement de collecte de fonds. La Fondation USET a également accueilli The Legends of the Voice, un groupe de chanteurs de l’émission télévisée « The Voice ». Écoutons ce que le directeur exécutif de la Fondation USET avait à dire.

Une noble cause en amont des JO de Paris 2024

« Les nombreuses années de travail acharné de nos athlètes aboutiront à représenter notre pays sur la scène la plus impressionnante de toutes : les Jeux olympiques et paralympiques. », a déclaré le réalisateur. Il a en outre adressé des notes de gratitude aux bonnes âmes qui font un don, en disant : « Nous sommes incroyablement reconnaissants envers nos amis et donateurs dévoués qui aident ces rêves olympiques et paralympiques à devenir réalité. »

Bien que certains cavaliers n’aient jamais ressenti le besoin de recourir à une aide financière, il existe des athlètes talentueux pour lesquels l’instance dirigeante américaine propose une aide. Jessica Springsteen, médaillée d’argent par équipe aux Jeux olympiques d’été de Tokyo de 2020, a toujours accompagné ses parents pour leur apporter leur soutien. Au Jardin du Château de Versailles à Paris, les jeux équestres auront lieu de juillet à août.

