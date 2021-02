NEW DELHI – Bien avant l’arrivée des inondations, emportant des centaines de personnes et détruisant les barrages et les ponts nouvellement construits, les panneaux d’avertissement étaient clairs.

L’Himalaya se réchauffe à un rythme alarmant depuis des années, faisant fondre la glace longtemps emprisonnée dans les glaciers, le sol et les roches, augmentant le risque d’inondations et de glissements de terrain dévastateurs, ont averti les scientifiques. Les populations voisines étaient vulnérables, ont-ils dit, et l’écosystème de la région était devenu trop fragile pour de grands projets de développement.

Mais le gouvernement indien a ignoré les objections des experts et les protestations des résidents locaux pour faire exploser des roches et construire des projets hydroélectriques dans des zones instables comme celle de l’État nord de l’Uttarakhand, où la catastrophe a frappé.

Des responsables ont déclaré lundi que les corps de 26 victimes avaient été retrouvés alors que la recherche se poursuivait pour près de 200 personnes disparues. Dimanche, une vague d’eau et de débris a déferlé sur les vallées escarpées de la rivière Rishiganga, effaçant tout sur son passage. La plupart des victimes étaient des travailleurs des projets électriques.