Avant les élections, les partis arabes israéliens remettent en question leur adhésion au prochain gouvernement

HAIFA, Israël – La percée dans l’impasse politique apparemment sans fin d’Israël est survenue l’année dernière lorsqu’un parti arabe a pris la décision sans précédent de rejoindre une coalition couvrant tout le spectre politique israélien pour évincer Benjamin Netanyahu après 15 ans au pouvoir. Cela n’a pas duré, et alors que le pays se prépare pour une autre élection en novembre, la grande question pour beaucoup est de savoir si Netanyahu fera son retour – et le rôle que les électeurs arabes longtemps marginalisés d’Israël pourraient jouer pour bloquer ou faciliter son retour.

C’est un moment rare sous les projecteurs électoraux pour les citoyens palestiniens d’Israël. Beaucoup, cependant, sont frustrés d’être considérés uniquement dans le contexte de la fortune politique de Netanyahu alors que leurs griefs et leur discrimination continuent d’être ignorés.

Au lieu de cela, dans l’année qui s’est écoulée depuis que le parti Raam de Mansour Abbas a rejoint la coalition au pouvoir, le fossé s’est creusé parmi les citoyens arabes. si faire partie du gouvernement a aidé en obtenant plus d’argent aux communautés longtemps négligées ou blessé en donnant une légitimité à un système qui, selon eux, ne les représente pas vraiment – ou si pendant cette période, rien n’a changé du tout.

“Le centre et la gauche disent que le plus important est de ne pas avoir Netanyahu parce qu’il incite contre la Cour suprême, les universitaires, les journalistes, les médias, la police”, a déclaré Ayman Odeh, qui dirige la Liste arabe unie, une union de plusieurs partis arabes. , et s’oppose fermement à Abbas. « Mais qu’en est-il du peuple palestinien ? Qu’en est-il des citoyens arabes à l’intérieur d’Israël ?

La saison électorale en Israël s’accélère avant le concours du 1er novembre. Les partis viennent de terminer leurs primaires et finalisent leurs listes pour septembre. À quoi ressemblera le paysage des partis arabes, et s’ils feront une fois de plus une différence dans la politique nationale, cela reste très flou à l’avenir.

Un sondage récent a révélé qu’environ 69 % des Arabes en Israël ont déclaré qu’ils étaient moins bien lotis que l’année dernière, selon le sondeur Yousef Makladeh, directeur de l’institut de recherche Statnet basé à Carmel City, en Israël. 80 % supplémentaires ont déclaré qu’ils ne se souciaient pas du retour de Netanyahu au pouvoir.

Les frappes israéliennes de ce mois-ci sur Gaza, au cours desquelles 47 Palestiniens sont morts, ont confirmé pour beaucoup qu’en matière de sécurité et de territoires occupés, « il y a peu de différence » quant à savoir qui est Premier ministre, selon le sondeur.

Amir Milad, un fermier de 53 ans de Ramla, dans le centre d’Israël, a voté pour Abbas aux dernières élections et le fera encore, même s’il sait que tout changement se limitera aux routes et aux infrastructures.

“Je suis confronté au racisme tous les jours”, a-t-il déclaré. “Dans les médias. Dans la rue… Je n’ai pas le droit d’épouser qui je veux », a-t-il déclaré, faisant référence à une loi approuvée cette année qui interdit aux citoyens palestiniens d’Israël de transmettre leur citoyenneté à des conjoints non citoyens, y compris ceux des territoires occupés.

En mai dernier, juste avant que Raam ne rejoigne la coalition, Israël a fait face à ses pires violences communautaires et aux plus grandes manifestations arabes en deux décennies pendant la guerre de 11 jours à Gaza. Lod et la ville voisine de Ramla ont été au centre de certains des pires bouleversements.

Les gens sont sortis à cause de l’injustice, a déclaré Milad, décrivant comment un groupe d’Israéliens juifs a lapidé sa voiture. “Nous devons donc nous battre [for our rights] de partout », a-t-il ajouté, expliquant son soutien à Abbas.

Les citoyens arabes d’Israël sont au nombre d’environ 2 millions, soit 20 % de la population. La plupart sont des descendants de familles restées en Israël après la fuite ou l’expulsion de nombreux Palestiniens après la création d’Israël en 1948. Ils ont la nationalité israélienne, mais sont depuis longtemps victimes de discrimination. Certains ont également atteint des sommets au sein de la société israélienne et ne s’identifient pas comme Palestiniens.

Pendant la plus grande partie de l’histoire d’Israël, ces communautés n’ont pas voté ou ont opté pour l’un des nombreux partis dirigés par des Arabes qui ont refusé de participer à tout gouvernement. Certains, cependant, votent pour d’autres partis, y compris le Likud de droite de Netanyahu.

Cette dynamique avait commencé à changer légèrement quand Abbas a décidé de rejoindre la coalition au pouvoir, mais la coalition n’a tenu qu’un an et a laissé un goût amer dans la bouche de nombreux Israéliens palestiniens. Cette fois-ci, beaucoup pensent que le pourcentage d’électeurs arabes participants pourrait tomber à 40 %, contre 45 % lors des dernières élections et 65 % en 2015.

En revanche, Makladeh a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’environ 70 % des électeurs juifs israéliens se présentent.

Abbas justifie sa volonté de participer au gouvernement par des raisons pragmatiques pour répondre aux besoins des communautés arabes. “Nous avons décidé d’entrer dans la coalition parce que les problèmes brûlants de la communauté arabe ne peuvent être résolus en dehors du cercle d’influence”, a-t-il écrit sur Facebook début août.

Il a refusé les demandes répétées d’interview.

Abbas a déclaré qu’il avait réclamé 8,6 milliards de dollars dans le dernier plan quinquennal d’Israël pour aller aux communautés arabes négligées, tandis que 722 millions de dollars supplémentaires ont été alloués à la lutte contre l’épidémie de violence armée dans les communautés arabes.

Les politiques israéliennes envers les Palestiniens, cependant, ont à plusieurs reprises nui à la réputation d’Abbas auprès des électeurs. Alors qu’il faisait pression à la Knesset pour que l’État reconnaisse plusieurs villages bédouins non autorisés, les critiques ont déclaré qu’il n’avait pas suffisamment soutenu des semaines de manifestations bédouines hautement policières sur des questions foncières. Il y a également eu un nombre croissant de démolitions de maisons au cours de l’année écoulée.

En avril, il a symboliquement suspendu sa participation au gouvernement suite aux raids israéliens sur la mosquée al-Aqsa de Jérusalem, tout en déclarant qu’il ne quitterait pas la coalition.

Abbas a répondu aux critiques concernant les agressions israéliennes contre les Palestiniens – plus récemment avec la violence à Gaza – en soulignant qu’il n’a aucun contrôle sur ces décisions dans le cadre du compromis.

“La vérité est que les partis arabes n’ont aucune influence réelle sur tout ce qui concerne la sécurité et les décisions étrangères dans le pays”, a écrit Abbas dans le même article. “Nous avons dit dès le début qu’il n’y a pas de différence entre la droite et la gauche en Israël.”

Mais pour Khalid Anabtwai, 35 ans, Abbas faisant partie de la coalition au pouvoir compte comme un “soutien actif”.

Anabtwai, membre du parti nationaliste Balad, a déclaré que la représentation arabe à la Knesset était importante « pour l’utiliser dans le cadre du mouvement palestinien pour construire notre communauté et construire une alternative aux partis sionistes ».

Odeh, qui dirige Hadash, le parti communiste dirigé par les Arabes d’Israël, et de nombreux autres Palestiniens en Israël ont également été extrêmement irrités par la déclaration d’Abbas en décembre qualifiant Israël d’État juif – un terme qui, disent-ils, nie la revendication palestinienne sur la terre et relègue à des citoyens de second rang.

Pour aggraver les choses pour Abbas et son argument pragmatique sur l’augmentation des budgets, de nombreuses communautés arabes n’ont pas encore reçu l’argent pour lequel il s’est battu, en partie à cause des formalités administratives supplémentaires imposées à l’utilisation des fonds dans les communautés arabes, a déclaré Salam Irsheid, un avocat d’Adalah, un centre juridique à Haïfa.

En fin de compte, le débat a peu d’attrait pour les électeurs potentiels tels que Shireen Amira, 29 ans, qui travaille dans un magasin de vêtements dans un petit centre commercial à Lod près de Tel-Aviv et a déclaré qu’elle n’avait voté à aucune des récentes élections.

“Ça ne va nulle part”, dit-elle avec un geste de la main.

Elle a déclaré que ses principaux problèmes étaient la violence contre les femmes, la hausse des prix et les tensions entre Juifs et Arabes.