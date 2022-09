Avant les élections de mi-mandat de 2022, le numéro phare de septembre de Vox examine le rôle des électeurs latinos à l’échelle nationale

Aujourd’hui, Vox a publié son numéro de septembre Highlight examinant le rôle des électeurs latinos aux États-Unis avant les élections de mi-mandat de 2022 où les communautés latinos pourraient s’avérer décisives dans la bataille pour le Congrès. À travers le numéro, Vox plonge dans l’hétérogénéité d’un bloc électoral qui est souvent traité comme un monolithe et une réflexion après coup par les partis politiques, afin de mieux comprendre les complexités, les contradictions et l’avenir des 32 millions d’électeurs latinos du pays. Voir le problème ICI.

“Les électeurs latinos jouent un rôle vital dans notre démocratie, mais sont souvent une réflexion après coup jusqu’à ce qu’ils nous rappellent, à chaque saison électorale, leur pouvoir croissant”, a déclaré Swati Sharma, rédacteur en chef de Vox. “Vox cherche à apporter de la clarté et à remettre en question les idées préconçues autour de ces communautés et à explorer leur impact potentiel sur les prochaines élections de mi-mandat et l’avenir des élections américaines.”

Le coffret comprend trois histoires de Christian Paz : une introduction sur le bloc électoral américain à la croissance la plus rapide et souvent mal compris, un profil du représentant de l’Arizona Ruben Gallego, qui dirige une partie du travail du parti pour retenir et persuader plus de Latinos, et une histoire sur la façon dont les électeurs latinos sont inondés de désinformation en 2022 L’article sur la désinformation apparaîtra sur Vox.com en espagnol et en anglais. Le forfait comprend également une histoire de YouYou Zhou sur l’électorat latino en Amérique par les chiffres; Ray Suárez sur la façon dont les démocrates ont perdu du terrain avec les électeurs latinos en 2020 et ce que cela signifie pour les prochaines élections ; Nicole Naréa sur la façon dont la décision Dobbs joue dans les communautés latino-américaines et sur l’impact de la religion sur leur perception du droit à l’avortement ; Li Zhou sur la façon dont 2022 est devenue l’année du républicain latino, et un guide pratique avec des essais de démocrates et de républicains sur leurs recommandations pour courtiser les électeurs latinos.

The Highlight, en partenariat avec Apple News, est une maison dédiée aux fonctionnalités de signature, aux essais et aux explications qui aident notre public à aller au-delà des gros titres du jour pour aborder les grandes idées et les problèmes qui changent notre présent et influencent notre avenir.