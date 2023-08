Avant les débuts de Lionel Messi en MLS, le prix des billets monte en flèche à près de Rs 2,5 Lakhs pour le match Red Bull New York

Lionel Messi a bel et bien mis le feu à la scène depuis qu’il a rejoint l’Inter Miami. Non seulement le vainqueur argentin de la Coupe du monde a marqué et aidé des buts pour le plaisir, mais il a maintenu l’Inter Miami invaincu lors des huitièmes matchs, les aidant à remporter la Coupe des Ligues et à atteindre récemment la finale de l’US Open Cup.

Après avoir établi des records après les records sur le terrain, il semble que le capitaine de l’Inter Miami soit également prêt à battre un autre record en dehors du terrain. Les prix des billets pour le premier match de Messi en Major League Soccer (MLS) grimpent en flèche !

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or devrait faire sa révérence en MLS contre les Red Bulls de New York samedi. Étant donné qu’il a aidé l’Inter Miami à rester invaincu lors de huit matches, marquant dans sept d’entre eux, les supporters affluent vers les stades et le prix des billets a grimpé à 3 000 $ (environ 2,48 lakhs en INR). Le coût moyen d’un billet s’élève à 496 $ (41 000 INR).

Selon Shana Rosenthal, spécialiste des communications grand public chez Vivid Seats, les billets pour le premier match de Messi ont dépassé le coût d’un match de la NFL, sur la base du prix moyen.

« Le premier billet de Messi en MLS, mettant en vedette l’Inter Miami de Messi et les Red Bulls de New York, est plus demandé que n’importe quelle équipe de la NFL de la saison dernière, sur la base du prix moyen », a révélé Rosenthal au New York Post.

Actuellement, le match de Coupe des Ligues de l’Inter Miami contre le FC Dallas détient le record du prix moyen du billet le plus élevé, à 678 $, mais ce record pourrait être en danger.

Pendant ce temps, face à l’engouement pour Messi, Red Bull New York explore la possibilité d’organiser le match de MLS au MetLife Stadium, d’une capacité de 82 500 places, afin d’amener autant de fans que possible à assister à la légende du football.

Cependant, les franchises basées dans la NFL, les New York Jets et les New Giants, sont en action le même jour, le match pourrait donc se jouer à la Red Bull Arena, qui a une capacité de 25 000 spectateurs.