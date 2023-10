Avant Leo, le réalisateur Lokesh Kanagaraj demande aux fans de ne pas donner de spoilers et révèle si le film de Vijay fait partie de LCU

Le réalisateur Lokesh Kanagaraj a écrit une note sincère avant la sortie de Leo et a même parlé des théories des fans selon lesquelles Leo ferait partie de Lokesh Cinematic Universe (LCU).

Dans quelques heures, Thalapathy Vijay sera vue en train de faire irruption dans le drame d’action Leo, et avant la sortie, le réalisateur du film a écrit une note spéciale. Sur X (anciennement Twitter), Lokesh a partagé une note sincère, dédiée aux fans de Vijay. Dans la note, Lokesh a demandé aux fans de ne pas révéler de spoilers.

Lokesh a partagé une image de la note qui dit : « À moins de quelques heures de la sortie du film, cela semble très émouvant et surréaliste. Je tiens à remercier ma chère Thalapathy Vijay na d’avoir tout donné pour faire avancer ma vision. . Je vous respecterai toujours pour l’immense dévouement dont vous nous avez tous fait preuve. Et je voudrais remercier chacun et chacun qui a mis leur sang et leur sueur dans ce projet. Cela fait plus d’un an que nous avons commencé à travailler sur « Leo ». » et cela a été un travail continu jour et nuit pour vous présenter le film. Je chérirai chaque instant de travail sur ce film et j’ai appris beaucoup de choses grâce aux fantastiques acteurs et à l’équipe. Et à mon adorable public, Merci pour tout l’amour et le soutien dont vous m’avez comblé. « Leo » sera à vous dans quelques heures. Nous espérons que vous vivrez une expérience théâtrale incroyable et je vous demande à tous de ne pas partager de spoilers sur le film car nous voulons tous une expérience délicieuse pour chaque individu.

Depuis que Leo a été annoncé, les fans de Vijay et Lokesh ont formulé leurs théories sur la participation de Leo à Lokesh Cinematic Universe (LCU). Partageant ses réflexions sur la théorie des fans, Lokesh a écrit : « Et pour répondre à toutes vos questions si ce film relève de la ‘LCU’ ou non, vous le saurez dans quelques heures. »

Voici le message

À propos de Léo

Le prochain artiste d’action marque la deuxième collaboration entre l’acteur et le cinéaste après leur film à succès Master en 2021. Une comédie musicale d’Anirudh Ravichander, Leo met également en vedette Sanjay Dutt, Trisha, Gautham Vasudev Menon et Priya Anand.