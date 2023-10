Avant Leo de Thalapathy Vijay, voici le top 10 des films tamouls les plus rentables au box-office

Aishwarya Rai Bachchan l’a tué avec son look super époustouflant et magnifique sur le Semaine de la mode parisienne et a laissé ses fans sous le charme. Après avoir parcouru la rampe, la diva a été vue en train de groover avec la sensation hollywoodienne Kendall Jenner, et cela vous donnera un objectif majeur de BFF. Ash et Kendall se lient comme des meilleurs amis et semblent si à l’aise l’un avec l’autre, et cette vidéo en est la preuve. Aishwarya a créé des vagues avec son talent à Hollywood depuis des années maintenant, et la diva de Bollywood est également très aimée et respectée dans les médias étrangers. En fait, elle a d’abord été le visage de Cannes, et plus tard, de nombreuses divas de la ville B ont rejoint le mouvement. Aishwarya avait l’air extrêmement heureuse de marcher sur la rampe après un long moment, et c’était également un régal visuel pour les fans.