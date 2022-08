Avant le voyage de Pelosi, Defiance à Taiwan

Aujourd’hui, Taïwan est à nouveau prise dans le filet des hostilités entre grandes puissances. La Chine est à la fois son plus grand partenaire commercial et sa menace existentielle la plus sérieuse. Sous le dirigeant chinois, Xi Jinping, la posture militaire est devenue plus répandue, avec des avions et des navires militaires chinois naviguant souvent près de l’île.

Les États-Unis, principal garant de la sécurité de Taïwan, ont souvent semblé distraits par des problèmes nationaux et des conflits ailleurs – plus récemment, la guerre en Ukraine – alors même que Taïwan bénéficie d’un rare soutien bipartisan du Congrès. Puissance économique, Taïwan est également une clé de voûte de la chaîne d’approvisionnement électronique et peut-être la source la plus importante au monde de micropuces avancées.