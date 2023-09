Avant le vote sur l’avortement dans l’Ohio, un tribunal déclare que certains termes du scrutin sont trompeurs et doivent être réécrits

COLUMBUS, Ohio (AP) — Une Cour suprême de l’Ohio, très divisée, a statué mardi soir qu’un seul élément du langage du scrutin contesté car décrire une question étroitement surveillée du droit à l’avortement à l’automne est trompeur et doit être réécrit.

La décision laisse subsister la plupart des choix de mots ciblés dans un procès intenté par l’Ohioans United for Reproductive Rights, la campagne de vote en faveur du droit à l’avortement, ainsi que la substitution de « enfant à naître » par « fœtus », qu’il a choisi de ne pas contester.

Mais il s’agit également de la deuxième gifle de la Haute Cour cette année à l’encontre de la formulation choisie par le comité de vote de l’Ohio, dirigé par les républicains, pour décrire les amendements constitutionnels aux électeurs. En juin, les juges ont ordonné le comité de reformuler sa description d’un août qui divise cet amendement constitutionnel aurait rendu plus difficile la modification de la constitution de l’Ohio.

Dans les deux cas, les résumés ont été avancés par le secrétaire d’État républicain Frank LaRose, opposant à l’avortement et Candidat au Sénat américain en 2024 qui préside le panel en tant que chef des élections de l’État.

Dans la décision de mardi, le tribunal a invalidé le libellé du conseil d’administration qui suggérait que l’amendement empêcherait les « citoyens de l’État » d’adopter des lois pour restreindre l’accès à l’avortement, alors qu’il empêche en réalité le gouvernement de l’État de le faire. Il a ordonné au conseil de se réunir à nouveau pour réécrire cette section, car les préparatifs sont déjà en cours pour les élections du 7 novembre.

Seuls deux des sept juges – le républicain Pat Fischer et le démocrate John Donnelly – étaient pleinement d’accord sur la décision. Les cinq autres étaient en partie d’accord et en partie en désaccord.

Dans une opinion majoritaire rédigée par Fischer, le tribunal a rejeté un argument avancé par le procureur général républicain Dave Yost selon lequel « les citoyens de l’État » et « l’État » sont les mêmes, au motif que l’Ohio a un gouvernement « du peuple ».

Fischer a noté que la Constitution de l’Ohio n’utilise jamais l’expression « citoyens de l’État », que les citoyens et l’État ne sont « pas nécessairement synonymes » et que le langage approuvé, par conséquent, « ne dirait pas avec précision aux électeurs ce qu’ils disent ». demandé de voter.

« Au lieu de décrire un amendement proposé qui établirait le droit de prendre des décisions en matière de procréation sans intrusion du gouvernement », a-t-il écrit, « l’utilisation dans le langage électoral du terme « citoyens de l’État » induirait les électeurs en erreur en suggérant que l’amendement limiterait les droits des citoyens individuels de s’opposer à l’avortement.

L’amendement sur l’avortement, tel que formulé, établirait « un droit fondamental à la liberté reproductive » avec ce que ses partisans décrivent comme des « limites raisonnables ». La proposition interdirait les restrictions gouvernementales sur les avortements et autres formes de soins reproductifs jusqu’au point de viabilité fœtale en dehors de l’utérus.

Après cela, les lois des États pourraient limiter les avortements, à condition de maintenir des exceptions pour la vie ou la santé de la patiente enceinte.

La viabilité tombe généralement vers la 24e semaine de grossesse, proche du point où la plupart des avortements sont actuellement illégaux dans l’Ohio. Ce stade a longtemps constitué la norme dans l’affaire Roe v. Wade, l’affaire historique de la Cour suprême des États-Unis qui avait garanti l’accès à l’avortement à l’échelle nationale, jusqu’à ce qu’elle soit annulée. l’année dernière. Cette décision a renvoyé les décisions en matière d’accès à l’avortement aux États.

Les Ohioiens unis pour les droits reproductifs, la campagne électorale d’automne et le bureau de Yost se sont livrés à de violents va-et-vient dans les dossiers judiciaires concernant le langage du scrutin contesté.

Le procès de la campagne pour le droit à l’avortement contestait cinq éléments distincts du langage de l’État, y compris sa référence au droit au « traitement médical » plutôt qu’au droit de prendre et d’exécuter « ses propres décisions en matière de procréation ».

Mardi, les juges ont estimé que la formulation n’était pas trompeuse, mais « au pire imprécise ».

Le tribunal a également confirmé les sections contestées du texte du scrutin qui : omettent les références à des formes de soins reproductifs autres que l’avortement qui seraient protégées par l’amendement ; et suggèrent que ce sont les médecins seuls, par opposition à une détermination professionnelle de la viabilité fœtale, qui déterminent les décisions d’avortement.

Dans leurs dossiers juridiques, les avocats des deux parties ont échangé des piques en utilisant des images tirées de romans de science-fiction et de fantasy.

Les avocats de l’État ont déclaré au tribunal que lorsque les partisans de l’amendement s’opposaient à l’utilisation du terme « traitement médical » dans le langage, en remplacement des « décisions en matière de reproduction », ils agissaient « comme si la prise d’une décision dans son propre esprit était d’une manière ou d’une autre contrôlable par forces extérieures. Un tel concept a été confiné aux romans de science-fiction et aux romans dystopiques et le mécanisme permettant d’y parvenir a échappé aux régimes autoritaires les plus imaginatifs.

La campagne pour le droit à l’avortement a comparé certains arguments de l’État à une scène avec Alice de De l’autre côté du miroir.

« Lorsqu’ils tentent de justifier le langage électoral issu de ce processus entaché, (les avocats de l’Ohio) empruntent une page à Lewis Carroll : « Quand j’utilise un mot », a déclaré Humpty Dumpty sur un ton plutôt méprisant, « cela signifie exactement ce que je veux dire. choisissez que cela signifie – ni plus ni moins », ont écrit les avocats des partisans de l’amendement.