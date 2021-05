Avant le tournage de ‘Khatron Ke Khiladi 11’, Rahul Vaidya partage ce dont il a peur, les internautes le critiquent pour ne pas porter de masque

Rahul Vaidya a récemment confirmé qu’il ferait partie de la prochaine saison de Khatron Ke Khiladi. L’émission de télé-réalité basée sur l’aventure en est à sa 11e saison et le Bigg Boss 14 le finaliste sera également rejoint par quelques-uns de ses collègues candidats de l’émission de téléréalité. Samedi, les paparazzi ont cassé Rahul en se dirigeant vers sa voiture alors qu’il tenait une noix de coco à la main. Tout en parlant aux paps, il a parlé de sa peur avant de se diriger vers le Khatron Ke Khiladi tirer.

On entend Rahul dire: « Ab maine haan toh bol diya mais mujhe saap se darr lagta hai, mujhe paani se darr lagta hai, donc je ne sais vraiment pas principal udhar kya karne waala hoon (J’ai accepté mais j’ai peur des serpents et de l’eau, donc je ne sais vraiment pas ce que je vais faire là-bas). «

Pendant ce temps, sur la vidéo Instagram, plusieurs personnes ont critiqué Rahul pour ne pas avoir porté de masque lors de ses apparitions publiques. Ils l’ont même critiqué pour ne pas avoir apparemment porté de masque alors qu’il s’était fait prendre par les photographes.

Auparavant, lors d’une interaction avec India Today, lorsque Rahul a été interrogé sur Khatron Ke Khiladi», avait-il dit:« Je suis excité d’affronter les hauteurs, les serpents et l’eau. Je ne sais pas ce qui va se passer plus tard donc je suis aussi nerveux.

Il a ajouté: « J’ai très peur de l’eau. Si une cascade m’oblige à être dans l’eau et que je commence à me noyer, je ne sais pas ce qui va m’arriver. Je ne sais pas nager. Les piscines ont juste trois pieds d’eau en eux mais en Khatron Ke Khiladi, tu dois être dans une mer et c’est ce dont j’ai vraiment peur. J’ai aussi peur des serpents. En fait, j’ai peur de tout. Cependant, maintenant que j’ai dit oui à l’émission, je vais affronter mes peurs. «