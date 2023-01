Avant le Super Bowl 2023, Vrbo riposte contre les réservations de maisons de fête

Avec Le Super Bowl LVII aura lieu le 12 févriersociété de location de vacances Vrbo met en œuvre une nouvelle technologie qui empêche les locataires de transformer les maisons en maisons de fêtea annoncé lundi la société.

Vrbo a déclaré qu’il s’agissait d’une technologie de test pilote à Phoenix, en Arizona, qui identifie et empêche les réservations qui seraient utilisées pour les fêtes à domicile. Jusqu’à présent, la société appartenant à Expedia a déclaré qu’elle avait empêché 500 “réservations d’événements non autorisées” d’avoir lieu, économisant aux hôtes 2,5 millions de dollars en dommages liés à la fête.

“Même si les maisons de fête perturbatrices sont rares sur Vrbo, y remédier reste une priorité”, a déclaré Philip Minardi, directeur des affaires publiques chez Expedia Group, dans un communiqué de presse. “En déployant cette nouvelle solution et en travaillant en étroite collaboration avec les hôtes locaux, Vrbo prévient les comportements problématiques avant qu’ils ne commencent.”

Vrbo n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire supplémentaire.

La technologie fonctionne en générant un “score de risque” pour chaque réservation en fonction de la durée du séjour, du délai avant le début du séjour et en tenant compte du nombre d’invités. Il examine également les hôtes et le nombre de lits et d’autres commodités qu’ils peuvent fournir. Si Vrbo considère que la réservation présente un risque élevé, il en informe l’hôte et lui propose d’annuler la réservation, sans frais. Les invités potentiels reçoivent ensuite par e-mail les politiques de Vrbo concernant les rassemblements perturbateurs.

Vrbo a déclaré que les données démographiques des clients ne sont pas prises en compte et qu’il ne partage pas d’informations personnellement identifiables.

Alors que les sociétés de location de chambres d’hôtes en ligne, telles qu’Airbnb, gagnent en popularité, il en va de même pour les histoires de personnes qui réservent des maisons pour organiser de grandes fêtes. Vrbo, comme Airbnb, permet aux propriétaires de louer leurs propriétés pour de courtes périodes. Suite à un La fusillade d’une fête d’Halloween en 2019 en Californie a fait cinq morts, Airbnb a déclaré qu’il prenait des mesures pour empêcher les fêtes à la maison. Fin 2022, le avait lancé sa propre technologie anti-parti aux États-Unis, au Canada et en Australie et a déclaré qu’il prévoyait d’étendre la technologie dans le monde entier d’ici le printemps 2023.

Les locations à court terme chez l’habitant sont une grosse affaire. Quand Airbnb est devenu public, il a vu un valorisation de 100 milliards de dollarsbien que ce chiffre ait depuis tombé.

Vrbo s’est associé à Airbnb en 2021 pour développer un programme d’intégrité communautaire qui partage des informations importantes sur les listes problématiques et prévient les récidivistes. La société a également déclaré qu’elle avait une politique de tolérance zéro pour les maisons de fête et interdirait à la fois l’hôte ou l’invité qui transforme sciemment une maison en maison de fête.

Super Bowl LVII verra les Chiefs de Kansas City affronter les Eagles de Philadelphie au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona.