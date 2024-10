Avant le spectacle DWTS d’Halloween, Daniella Karagach partage le moment de lumière de sa fille Nikita avec papa

Le Danse avec les stars La saison 33 de Show est sous le feu des projecteurs des fans de la NBA depuis que Dwight Howard est intervenu. Par conséquent, sa partenaire de danse Daniella Karagach est également le centre d’attraction cette saison. À l’écoute de la dernière semaine de DWTS avec le thème « Cauchemars d’Halloween »le danseur professionnel a été vu occupé devant la caméra à bloquer les plateaux, un jour avant le spectacle. Après une journée de travail épuisanteelle a trouvé une pause en se rendant sur Instagram pour partager sa fille Nikita avec son père.

Sur sa story Instagram, Daniella a partagé une vidéo montrant Nikita tenant son père dans ses bras La main de Pacha Pashkov et une promenade nocturne au bord de la piscine alors que le coucher de soleil peignait un orange profond derrière les montagnes. La légende, « Je me déconnecte💜, » montre le refuge qu’avait Karagach avec sa famille tout en terminant sa journée. L’ancien Trophée boule à facettes le gagnant a eu Nikita il y a un an. Même si son histoire semble relaxante, la façon dont elle équilibre la série et la famille, y compris un enfant en bas âge, est intrigante !

Comme Karagach l’a révélé dans une interview avec Actualités ABC récemment, elle a eu Nikita après une fausse couche. Cela fait d’elle un trésor pour notre danseuse et chorégraphe américaine. Depuis le début du spectacle le 17 septembre 2024, avec l’équipe de Dwight Howard faisant des pas en salsa pour C’est ainsi que nous procédons par Montell Jordan, elle a eu du mal à concilier vie familiale et travail. Elle dit à ‘Bonjour Amérique’, « Cette saison, j’ai une très belle personnalité avec laquelle travailler, mais je suis épuisé parce que je veux assurez-vous que je fais tout ce que je peux pour lui donner une belle apparence. Et puis, quand vous rentrez chez vous, vous ne pouvez pas simplement aimer, vous savez, vous détendre et vous détendre »,

Même si parfois une telle routine rend Karagach épuisé, il s’avère que c’est un le chemin de la réalisation de soi comme elle l’a avoué, « Etre maman est mon super pouvoir. » Maintenant, que le tout-petit a commencé à marcher, le DWTS Le champion fait également des pas dynamiques dans la septième semaine du spectacle de danse populaire.

Annoncer Halloween avec une danse effrayante

Avec Halloween, à trois jours de distance, les chaînes premium abc et Disney+ se préparent à diffuser le DWTS avec 7 équipes et chorégraphie fantomatique. Depuis le Soirée Disney la semaine dernière a éliminé Phaedra Parks et Val Chmerkovskiy et la meilleure paire du classement de la semaine dernière Chandler Kinney et Brandon Armstrong ont reçu l’immunité, ce qui attend le public est la performance de 6 équipes. Cependant, cette fois, il s’agira d’une confrontation où deux paires partageront la piste pour le même style, menant à 3 danses, le gagnant de chacune recevant des points bonus s’ajoutant aux points de son juge.

En ce qui concerne le duo Howard-Karagach, leurs concurrents sont la joueuse de rugby olympique Ilona Maher et le pro Alan Bersten qui préparent un Tango pour « Tueur psychopathe » par Miley Cyrus. Alors que le Tango était le choix de notre duo la semaine dernière, ils optent cette fois pour un contemporain pour « Sonnez autour de la Rosie » par Arrondissement 78. Ici notre Le triple joueur défensif de l’année deviendra un cauchemar : Le Boogeyman. Cependant, ceci étant leurs danses et chants respectifs, ils partageront la scène avec un Cha Cha à Chasseurs de fantômes par Ray Parker Jr.

via Imago crédits Dwight Howard Instagram

La performance du duo jusqu’à présent a attiré l’opinion publique, les plaçant à plusieurs reprises en deuxième position. Certains fans fervents viennent même saluer le sourire et l’énergie contagieuses de Dwight Howard, notamment lors de leur soirée Disney. Pendant ce temps, Maher, avec sa base de fans fidèles et ses performances polyvalentes, ne doit pas être négligée. Il faut voir l’aspect effrayant que Howard et ses deux hommes peuvent apporter sur scène.

Alors que la danseuse professionnelle Daniella Karagach fait l’éloge de son co-joueur et élève, Howard est plutôt doué pour créer son efforts comme il l’a fait sur le sol dur. Au fur et à mesure que la journée se dévoilera, nous verrons si cet enthousiasme porte cette fois ses fruits. En attendant, Karagach peut bien sûr se détendre avec sa famille alors que le soleil se couche pour une autre journée.