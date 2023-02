Avant le sommet UE-Ukraine à Kyiv, les écarts restent importants

Commentez cette histoire Commenter

BRUXELLES — Les responsables ukrainiens ont une longue liste de demandes pour leurs alliés européens cette semaine : avions de chasse et autres armes lourdes pour repousser une offensive russe imminente, adhésion à l’Union européenne d’ici quelques années, mécanismes juridiques pour obliger les Russes à rendre des comptes, et un plan visant à utiliser les actifs russes saisis pour la reconstruction.

Mais il est peu probable qu’une délégation de hauts fonctionnaires de l’UE arrivée jeudi dans la capitale ukrainienne, Kyiv, offre des promesses concrètes sur l’un d’entre eux. Au lieu de cela, un sommet inhabituel en temps de guerre ne devrait aboutir qu’à une déclaration louant les efforts de l’Ukraine et exhortant le pays à poursuivre les réformes, ainsi que des progrès sur des questions telles que l’accès mobile sans itinérance. Ça, et des séances de photos.

UE les responsables ont présenté la réunion de vendredi elle-même comme un acte de solidarité qui signale l’engagement européen et envoie un message à Moscou. Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a déclaré que se présenter à Kyiv en temps de guerre montre que l’UE comprend “le prix que paie l’Ukraine”.

Mais l’écart entre les espoirs ukrainiens et la capacité de l’UE sera pleinement mis en évidence.

“Ce sommet, sur le plan politique, concerne l’UE qui projette qu’elle est toujours pertinente et qu’elle sera un arbitre clé de l’avenir de l’Ukraine”, a déclaré Eoin Drea, chercheur au Wilfried Martens Center for European Studies, le groupe de réflexion du Parti populaire européen de centre-droit. “Il ne peut pas le faire militairement – il n’en a pas la capacité – mais il peut le faire politiquement et économiquement.”

Certaines des promesses politiques et économiques – en particulier en termes d’adhésion à l’UE – semblent plutôt lointaines alors que les combats font rage.

Les responsables de l’UE “ont créé des attentes, en particulier en ce qui concerne l’adhésion, qui ne sont pas à la portée, pour être honnête”, a déclaré un diplomate de l’UE, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour être franc.

“C’est bien d’avoir une belle histoire”, a poursuivi le diplomate. “Mais vous devez également gérer les attentes pour éviter de futurs conflits.”

Depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine il y a près d’un an, l’UE a organisé une réponse étonnamment unifiée, frappant Moscou avec des séries successives de sanctions, prêtant de l’argent pour aider à maintenir l’État en marche et, en juin, accordant au pays le statut de “candidat”. statut” pour rejoindre l’UE – tous les développements sont les bienvenus pour Kyiv.

Mais alors que la guerre approche d’un an, alors que les forces ukrainiennes se battent pour repousser les Russes dans le sud et l’est et que Moscou continue de bombarder des civils, l’Ukraine se concentre principalement sur le lobbying auprès des États-Unis et d’autres alliés de l’OTAN pour l’armement sophistiqué nécessaire. modifier l’équilibre sur le champ de bataille.

Pendant ce temps, l’UE presse Kyiv de franchir les étapes bureaucratiques importantes nécessaires pour rejoindre le bloc. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signalé mardi avant le sommet européen de vendredi que des réformes étaient à venir. “Nous préparons de nouvelles réformes en Ukraine : des réformes qui vont changer la réalité sociale, juridique et politique de bien des manières, la rendant plus humaine, transparente et efficace”, a-t-il déclaré dans son discours de mardi soir.

Mercredi, Kyiv a annoncé une vaste campagne anti-corruption, comprenant des enquêtes et des licenciements de hauts responsables gouvernementaux.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré jeudi qu’elle était « réconfortée » par les récents efforts anti-corruption de l’Ukraine. Elle a également annoncé la création d’un “Centre international pour la poursuite du crime d’agression en Ukraine”, qui sera basé à La Haye. “L’agresseur doit être tenu responsable”, a-t-elle déclaré.

Bien que le bloc de 27 membres soit largement favorable à l’Ukraine, il reste divisé sur l’idée d’une adhésion accélérée à l’UE, avec une poignée de partisans les plus fervents de l’Ukraine soutenant un calendrier accéléré et de nombreux autres s’opposant à l’idée.

L’Ukraine a longtemps fait pression sur la voie de l’adhésion à l’UE, mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie a ajouté un sentiment d’urgence. Dans les mois qui ont suivi l’invasion à grande échelle de la Russie, l’idée d’accorder à l’Ukraine le statut de candidat semblait encore farfelue.

Une combinaison des appels émotionnels de Zelensky, de la diplomatie ukrainienne affirmée et de l’indignation généralisée face aux atrocités russes a déplacé l’aiguille. En juin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que Bruxelles soutiendrait la candidature de l’Ukraine. Les États membres se sont alignés.

« Les Ukrainiens sont prêts à mourir pour la perspective européenne », avait-elle alors déclaré. “Nous voulons qu’ils vivent avec nous le rêve européen.”

Mais les dirigeants, les fonctionnaires et les diplomates de l’UE affirment que le rêve européen de l’Ukraine pourrait être éloigné de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. La Turquie a posé sa candidature en 1987 et est candidate depuis 1999. La Serbie, le Monténégro, la Macédoine du Nord et d’autres sont en pourparlers avec l’UE depuis des années.

Dans les conversations privées, force est de constater que le coût de la reconstruction pèse lourd dans l’esprit des dirigeants européens. Si l’Ukraine rejoignait le bloc, elle deviendrait la cinquième nation la plus peuplée de l’UE et la plus pauvre. En 2021, le produit intérieur brut de l’Ukraine était de 4 827 dollars par habitant, selon les estimations du Fonds monétaire international, contre 11 683 dollars pour la Bulgarie la plus pauvre actuelle – et c’était avant la guerre.

Entre-temps, près d’un an d’attaques russes ont écrasé l’économie ukrainienne, perturbant le commerce, détruisant les infrastructures et réduisant le PIB d’environ 30 % en 2022, selon les estimations ukrainiennes.

Podolyak, le conseiller de Zelensky, a déclaré que l’Ukraine utiliserait le sommet pour présenter ses progrès sur le “grand Talmud des tâches” qui lui a été confié pour rejoindre l’UE

Il a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’Ukraine rejoigne officiellement l’UE et l’OTAN dans le cadre d’une procédure accélérée peu de temps après la fin de la guerre – “littéralement trois mois après la fin de la guerre”.

Certains responsables de l’UE et certains États membres espèrent utiliser les avoirs russes gelés pour reconstruire l’Ukraine, mais il n’y a guère d’accord sur la manière de le faire légalement. Une chose sur laquelle ils sont d’accord : l’Europe ne doit pas payer la totalité de la facture.

Lorsqu’ils parlent en privé, les diplomates de l’UE soulèvent invariablement la question de la corruption, louant les efforts de réforme de Kyiv au milieu d’une guerre qui fait toujours rage, mais soulignant que le pays a encore un long chemin à parcourir.

La nouvelle que plusieurs hauts responsables ukrainiens, dont un conseiller de Zelensky, ont été démis de leurs fonctions la semaine dernière ne fera pas grand-chose pour apaiser ces inquiétudes malgré les récents efforts du pays.

“A Bruxelles en particulier, ils aiment beaucoup la grande rhétorique de soutien à l’Ukraine et à la démocratie, ce qui est bien”, a déclaré Drea. “Mais malheureusement, les réalités politiques peuvent être différentes.”

David L. Stern à Kyiv a contribué à ce rapport.