Par Matthew Green et Valerie Volcovici

LONDRES, 11 décembre (Reuters) – Lorsque l’Accord de Paris sur le changement climatique a été finalisé après deux semaines de négociations tendues et des années d’échecs passés, les diplomates se sont étreints et ont versé des larmes de joie. Ils avaient marchandé les temps des verbes, conclu des accords et, finalement, amené 196 pays à signer l’accord.

Cinq ans plus tard, les gouvernements accusent un retard considérable dans la mise en œuvre de l’accord conclu le 12 décembre 2015. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre ont atteint un nouveau sommet l’an dernier. Et les impacts du changement climatique s’intensifient, du dégel de l’Arctique aux incendies de forêt qui font rage en Australie et dans l’ouest des États-Unis.

«Les émissions ne sont pas réduites au rythme dont la science dit que nous avons besoin», a déclaré Alden Meyer, un vétéran de longue date des pourparlers de l’ONU et analyste pour le groupe de réflexion E3G sur le changement climatique.

L’Accord de Paris vise à maintenir la hausse des températures mondiales moyennes à «bien en dessous» de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et de préférence à 1,5 ° C – un seuil au-delà duquel les impacts climatiques devraient s’intensifier fortement.

Les températures ont déjà augmenté de plus de 1 ° C depuis l’époque préindustrielle, et les scientifiques affirment que les économies mondiales dépendantes des combustibles fossiles devront subir une transformation en profondeur pour atteindre ces objectifs.

Alors que les délégués se préparent pour un sommet en ligne de l’ONU sur le climat d’une journée samedi, les négociateurs signalent des signes de progrès: progrès rapides dans les énergies renouvelables, appétit croissant pour des investissements plus verts et promesses d’émissions par l’Union européenne et la Chine. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a promis de rejoindre l’accord.

« Suis-je optimiste? Oui, par choix et par preuves », a déclaré Christiana Figueres, une diplomate costaricienne qui a joué un rôle clé dans la négociation de l’accord de Paris en tant que secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

« RÉPARER LE FUTUR »

L’accord de Paris ne fait aucune mention spécifique des combustibles fossiles responsables de la majeure partie des émissions liées au réchauffement de la planète. Mais l’implication dans le texte de 25 pages est claire: le monde doit mettre rapidement fin au règne de 250 ans du charbon, du pétrole et du gaz naturel.

Les engagements pris jusqu’à présent de réduire les émissions ont mis le monde sur la bonne voie pour un réchauffement catastrophique de 3 ° C ou plus au cours de ce siècle, les pays prévoyant de produire le double de la quantité de combustibles fossiles nécessaire pour atteindre l’objectif de 1,5 ° C au cours de la seule décennie à venir.

Les scientifiques disent qu’il est désormais impératif que le monde divise par deux ses émissions de carbone au cours des 10 prochaines années. Et l’action gouvernementale est encore loin de cela.

« Si vous regardez l’action immédiate dont nous avons besoin en ce moment, c’est comme si nous étions toujours dans un état de déni », a déclaré mardi la militante suédoise Greta Thunberg aux journalistes.

Lors du sommet de samedi, les diplomates surveilleront les signes indiquant que les pays se préparent à intensifier leurs efforts sur le climat avant un cycle majeur de négociations de l’ONU sur le climat à Glasgow qui doit avoir lieu en novembre 2021.

« Ce que nous devons faire, c’est traduire ce que nous pouvons faire en ce que nous allons faire – et c’est là que beaucoup d’entre nous s’inquiètent », a déclaré l’économiste britannique du climat Nicholas Stern.

Le signe le plus encourageant de l’accord de Paris est peut-être le nombre de pays qui ont commencé à s’engager à réduire leurs émissions de carbone à zéro net – ce qui signifie qu’ils n’en rejetteront que ce qu’ils en retireront de l’air – d’ici 2050.

« Nous voyons les fruits de la poussée que nous avons tous faite à Paris », a déclaré Meyer. « Net-zero était un concept radical il n’y a pas si longtemps. »

La Grande-Bretagne et l’Union européenne ont adopté cet objectif l’année dernière, et la Chine – le plus grand émetteur – en a surpris beaucoup en septembre en annonçant un objectif de zéro net d’ici 2060. Les engagements ultérieurs du Japon et de la Corée du Sud signifient que plus de 50% des émissions mondiales sont désormais sous les objectifs de zéro net, disent les responsables de l’ONU.

En supposant que Biden adopte un objectif similaire après son entrée en fonction en janvier, et que les gouvernements font beaucoup plus pour tenir les promesses existantes, le réchauffement pourrait être maintenu à 2,1 ° C d’ici 2100, selon le réseau de recherche Climate Action Tracker https://climateactiontracker.org/press / global-update-paris-agreement-turn-point.

Les experts affirment que les gouvernements ont désormais une opportunité éphémère d’exploiter d’énormes paquets de relance économique post-pandémique pour accélérer la transition vers une énergie plus propre. Jusqu’à présent, cependant, une grande partie de cet argent a été dépensée pour soutenir le statu quo.

Néanmoins, l’expansion rapide de l’énergie éolienne et solaire ainsi que la forte adoption des véhicules électriques cette année ont marqué un contraste frappant avec la fortune chancelante des sociétés pétrolières et gazières touchées par l’effondrement de la demande.

Les jeunes militants, qui forment l’avant-garde des manifestations mondiales croissantes pour l’action climatique, visent à pousser encore plus fort.

« Vous avez déjà déterminé notre présent, qui est évidemment catastrophique », a déclaré la militante ougandaise Vanessa Nakate à propos des générations plus âgées. « Maintenant, réparez le futur. »

(Reportage de Matthew Green à Londres et Valerie Volcovici à Washington; Reportage supplémentaire de Kate Abnett à Bruxelles; Édité par Katy Daigle et Lisa Shumaker)