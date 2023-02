Avant le mariage présumé de Kiara Advani-Sidharth Malhotra, la célèbre artiste mehendi Veena Nagda se rend au Rajasthan

Kiara Advani et Sidharth Malhotra seraient sur le point de se marier au complexe de luxe Suryagarh Palace à Jaisalmer le 6 février 2023. Selon les rapports, les célébrations avant le mariage débuteront le samedi 4 février. est que le couple a réservé la célèbre artiste mehendi Veena Nagda pour leur cérémonie mehendi.

Vendredi, Veena Nagda s’est rendue sur Instagram et a publié un message laissant entendre qu’elle faisait partie du mariage supposé de Sidharth et Kiara. Partageant sa photo depuis l’aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai, elle a écrit qu’elle partait pour le #Rajasthan pour un “#bigfatIndianwedding”. Cependant, elle n’a révélé aucun détail concernant la mariée ou le marié.

Veena Nagda a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs stars de Bollywood. Que ce soit un mariage ou un film, elle a été le premier choix de presque toutes les célébrités. C’est elle qui a appliqué le mehendi sur les mains de Deepika Padukone pour son mariage. Katrina Kaif a également fait faire son mehendi de mariage par Veena Nagda.

Selon plusieurs rapports, les célébrités qui devraient assister au mariage de Sidharth et Kiara sont Karan Johar, Manish Malhotra et Isha Ambani, qui est l’amie d’école de Kiara. Le co-acteur de Kabir Singh de Kiara, Shahid Kapoor, assisterait également au mariage avec sa femme Mira Kapoor. En dehors de cela, des rapports indiquent que Sidharth a également adressé une invitation au directeur de sa série Web de la police indienne, Rohit Shetty, et à la famille du capitaine Vikram Batra.

Les rumeurs de relation entre Sidharth et Kiara ont commencé après qu’ils aient joué ensemble dans Shershaah, le biopic basé sur la vie du capitaine Vikram Batra qui a sacrifié sa vie au service de la nation. Alors que l’acteur incarnait le héros de Kargil, l’actrice incarnait l’intérêt amoureux de Batra, Dimple Cheema, dans le film acclamé par la critique produit par Dharma Productions.

