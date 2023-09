Avant le mariage, Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont des jumeaux en bleu à l’aéroport

Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont été aperçus portant des tenues bleues à l’aéroport.

Le mariage de l’acteur Parineeti Chopra et du leader de l’AAP Raghav Chadha approche à grands pas. Plusieurs photographies et vidéos du duo sont apparues sur les réseaux sociaux, les montrant jumelés à l’aéroport.

Parineeti était magnifique avec un long chemisier bleu et un pantalon en jean avec un haut blanc. Elle a complété son look avec des baskets blanches et une casquette noire avec la lettre « R » dessus. Raghav, quant à lui, était beau dans une chemise bleu clair et un pantalon bleu.





Auparavant, Parineeti et Raghav avaient été aperçus en train d’offrir des prières au temple Mahakaleshwar à Ujjain. Plus tôt, le duo avait visité le Temple d’Or à Amritsar. Le duo a échangé des bagues le 13 mai à la maison Kapurthala à New Delhi en présence de leurs proches. La cérémonie de stars a réuni plusieurs hommes politiques, dont le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, le CM du Pendjab Bhagwant Mann, l’ancien ministre des Finances P Chidambaram et le chef du Shiv Sena, Aaditya Thackeray.

Avant leurs fiançailles, Raghav et Parineeti étaient restés muets sur leur relation. Parineeti et Raghav se connaissaient depuis plusieurs années avant de commencer à sortir ensemble. Le couple a récemment été aperçu en train de rechercher des lieux de mariage à Udaipur, laissant entendre qu’ils suivraient les traces de sa cousine Priyanka Chopra et Nick Jonas et se marieraient lors d’un somptueux mariage au Rajasthan. Apparemment, le couple se marierait au Rajasthan. Les festivités du mariage auront lieu les 23 et 24 septembre, selon plusieurs informations.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Parineeti partagera l’espace d’écran avec Diljit Dosanjh dans « Chamkila ». Réalisé par Imtiaz Ali, le film tourne autour de deux célèbres chanteurs punjabi Amarjot Kaur et Amar Singh Chamkila. Elle a également « Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue » avec Akshay Kumar dans son chaton. (Avec les contributions de l’ANI)