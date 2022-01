Avant le mariage, Mouni Roy partage sa PREMIÈRE photo avec son futur mari Suraj Nambiar

Pendant ce temps, sur le front du travail, Mouni sera vu dans le film très attendu « Brahmastra » réalisé par Ayan Mukerji. Le film met également en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan et Mouni jouerait le rôle d’un antagoniste dans le film. L’actrice a fait ses débuts d’actrice à Bollywood dans le drame sportif « Gold » face à Akshay Kumar.

Leurs festivités avant le mariage ont déjà commencé à Goa avec des photos de leur cérémonie Haldi, qui s’est déroulée hier le 26 janvier, faisant le tour des réseaux sociaux. Les acteurs de télévision populaires Mandira Bedi et Arjun Bijlani ont partagé les photos avec le couple sur leurs poignées Instagram. Une vidéo partagée par un photographe célèbre montre également la performance de danse de Mouni lors de la cérémonie.

Le message de Mouni est immédiatement devenu viral sur la plate-forme de médias sociaux avec des célébrités de l’industrie du divertissement telles que Surbhi Jyoti, Pragya Kapoor, Aamir Ali, Disha Parmar, Maanvi Gagroo et d’autres félicitant le couple et laissant tomber des emojis de cœur sous l’image.

Mouni Roy et Suraj Nambiar sont tous prêts à se marier le jeudi 27 janvier à Goa. Avant leur pieuse cérémonie de mariage aujourd’hui, Mouni a finalement partagé une belle photo avec Suraj aux petites heures de jeudi sur son compte Instagram, confirmant leur relation pour la toute première fois.

