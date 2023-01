Avant le mariage d’Athiya Shetty et de KL Rahul, la maison du joueur de cricket se pare de lumières. Montre

L’année 2023 marquera un nouveau départ pour la fille de Suniel Shetty, Athiya Shetty, et son beau joueur de cricket KL Rahul. Comme le couple devrait se marier la semaine prochaine, les préparatifs et les festivités avant le mariage ont déjà commencé à la résidence du marié.

Le célèbre photographe de Media, Varinder Chawla, a capturé l’extérieur de la résidence de KL Rahul. Dans la vidéo partagée par le photographe, la maison de KL Rahul avait l’air ornée d’une lumière colorée, et cela certifie que les préparatifs du mariage battent leur plein.

Varinder a partagé la vidéo avec la légende : “Les préparatifs battent leur plein ! Visuels à l’extérieur du bâtiment du joueur de cricket indien KL Rahul avant son mariage avec Athiya Shetty.”

Voici la vidéo







Plus tôt, il a été signalé que le couple se marierait le 23 janvier et que leurs célébrations avant le mariage commenceraient le 21 janvier à Khandala, cependant, les dates exactes n’ont pas encore été rendues publiques. La fille aînée de Suniel Shetty et Mana Shetty sont en plein dans la préparation du mariage d’Athiya Shetty avec le joueur de cricket KL Rahul, selon les informations d’India Today.

Les familles d’Athiya Shetty et de KL Rahul sont restées silencieuses sur le mariage. Selon les derniers rapports, l’actrice et le joueur de cricket doivent échanger leurs vœux de mariage le 23 janvier. Athiya Shetty et KL Rahul se marieront dans le bungalow Khandala de Suniel Shetty en présence de membres de la famille et d’amis proches.

Selon le rapport de Hindustan Times, les amies les plus proches d’Athiya, telles que l’acteur Akanksha Ranjan, feront partie de l’affaire très soudée. Une source a également informé le portail que les amis d’Athiya, son frère, l’acteur Ahan Shetty et ses parents Suniel et Maya Shetty devraient se produire sur son sangeet. La source a conclu: «C’est une affaire de famille extrêmement unie. Seuls les amis et les membres de la famille feront partie du mariage. Il est fort probable que vous ne voyiez pas beaucoup de gens de l’industrie.”