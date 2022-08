Avant le Jour de l’Indépendance 2022, une vieille vidéo de la cascade tricolore refait surface sur Internet

A l’approche du 75ème Jour de l’Indépendance, une vieille vidéo d’une cascade tricolore a refait surface sur internet. Selon certaines informations, la vidéo a été enregistrée à Jodhpur au Rajasthan en 2020 autour du jour de l’indépendance. Dans la vidéo, qui est à la mode sur les réseaux sociaux, on peut voir deux hommes au sommet de la colline, jetant du safran et du vert dans une cascade de deux côtés différents, créant une vue fascinante du drapeau national indien. L’ancienne vidéo est réapparue sur les réseaux sociaux après que le gouvernement a lancé la campagne Har Ghar Tiranga, dans laquelle les gens sont invités à ramener des drapeaux indiens à la maison et à les hisser pour marquer les 75 ans d’indépendance du pays.

La vidéo s’ouvre sur une foule debout autour d’une cascade et deux hommes versant de la couleur dans l’eau près du surplomb. L’effet saisissant de la teinte qui s’assombrit lentement, au début, est fascinant à voir. La vidéo est accompagnée de la musique Sare Jahan Se Accha à la batterie. Alors que la cascade se transformait en couleurs tricolores, on peut voir des gens se tenir debout applaudir et montrer des signes de victoire. Pendant ce temps, dans le cadre de la campagne de Har Ghar Tiranga, le Premier ministre Narendra Modi a exhorté les citoyens à hisser les drapeaux nationaux chez eux du 13 au 15 août.

Avant le jour de l’indépendance, le Premier ministre Modi a également exhorté les citoyens à modifier leurs images d’affichage sur les comptes de médias sociaux et à mettre une photo du drapeau national du 2 août au 15 août. Le Premier ministre Modi a changé l’image d’affichage de son compte Twitter et a écrit : « C’est un 2 août spécial aujourd’hui ! Au moment où nous célébrons Azadi Ka Amrit Mahotsav, notre nation est prête pour Har Ghar Tiranga, un mouvement collectif pour célébrer notre tricolore. J’ai changé le DP sur mes pages de médias sociaux et vous exhorte tous à faire de même.

It is a special 2nd August today! At a time when we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav, our nation is all set for #HarGharTiranga, a collective movement to celebrate our Tricolour. I have changed the DP on my social media pages and urge you all to do the same. pic.twitter.com/y9ljGmtZMk

— Narendra Modi (@narendramodi) August 2, 2022