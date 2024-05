Avant le Hajj, le CDC avertit les médecins de faire attention à la méningococcie liée aux voyages en Arabie Saoudite

CNN

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis sont exhortant les médecins être à l’affût d’une méningococcie potentiellement mortelle liée voyager en Arabie Saoudite.

Depuis avril, il y a eu 12 cas confirmés de méningococcie associés à un voyage pour la Omra, un pèlerinage islamique à La Mecque, lieu de naissance du prophète Mahomet en Arabie Saoudite. Les croyants de foi musulmane effectuent des voyages pour la Omra à La Mecque tout au long de l’année pour recevoir des bénédictions. Les musulmans effectuent également un pèlerinage plus long et plus ritualisé à La Mecque au moins une fois dans leur vie, à une période de l’année appelée Hajj. Le Hajj de cette année aura lieu du 14 au 19 juin.

Cinq des pèlerins tombés malades cette année vivent aux États-Unis. La France a eu quatre cas et le Royaume-Uni trois. Dix des personnes tombées malades étaient allées à La Mecque, et deux avaient une relation étroite avec quelqu’un qui y était allé.

La méningococcie est très contagieuse parmi les personnes non vaccinées. Parmi les patients dont le statut vaccinal est connu, neuf n’étaient pas vaccinés.

Méningococcie, y compris la méningite, est une maladie rare causée par la bactérie Neisseria meningitidis. Il peut provoquer une infection de la muqueuse du cerveau et de la moelle épinière, pouvant entraîner toute une vie de problèmes médicaux tels que des problèmes de mémoire et de concentration, des convulsions, des problèmes d’équilibre, une perte auditive et la cécité. La maladie peut également entraîner une grave infection du sang appelée septicémie ou empoisonnement du sang.

La recherche montre que environ 10 à 15 % des cas se terminent par un décès, même avec traitement approprié.

Aux États-Unis, le nombre de cas est en augmentation, selon le CDC. Cette année, 143 cas ont été signalés fin mars, contre 81 pour la même période l’année dernière. Il y a eu 422 cas sur toute l’année 2023, soit le plus grand nombre depuis 2014. D’après le CDC.

La méningococcie peut être traitée avec des antibiotiques si elle est détectée suffisamment tôt. Cependant, le diagnostic est souvent retardé car les symptômes peuvent ressembler à ceux d’autres maladies infectieuses comme le Covid-19 ou la grippe. Les symptômes comprennent de la fièvre, des maux de tête, des nausées ou des vomissements, des difficultés à marcher, une raideur de la nuque, une éruption cutanée, une sensibilité à la lumière et un brouillard cérébral.

Les tests effectués sur les cas nouvellement confirmés ont montré que dans un cas aux États-Unis et un en France, la bactérie était résistante à la ciprofloxacine, l’un des antibiotiques de première intention utilisés pour traiter la méningococcie. Huit cas ont répondu au traitement à la pénicilline ou à la ciprofloxacine.

L’Arabie saoudite exige que tous les pèlerins de la Omra ou du Hajj âgés d’un an et plus aient reçu le vaccin quadrivalent contre le méningocoque, également connu sous le nom de vaccin conjugué contre le méningocoque ou MenACWY. Il protège contre quatre variantes de bactéries largement répandues : A, C, W et Y. Dans l’ensemble, la plupart des cas aux États-Unis sont liés au sérogroupe Y.

Aux États-Unis, les médecins peuvent également recommander le vaccin MenB pour se protéger contre la variante B de la bactérie.

Un vaccin fabriqué par Pfizer et approuvé aux États-Unis l’année dernière, Penbraya, protège contre les cinq sérogroupes les plus courants responsables de la méningococcie.

La plupart des pèlerins tombés malades ont été testés positifs à la variante W. Un cas aux États-Unis était dû au sérogroupe C.

Aux États-Unis, le vaccin est systématiquement recommandé à tous préadolescents et adolescents et pour certains jeunes enfants et adultes dans des circonstances spécifiques. Un tel exemple se produit avant un voyage dans des pays où la méningococcie est plus courante. Cela inclut une recommandation pour un rappel si la dernière fois qu’un voyageur a reçu le vaccin remonte à trois à cinq ans ou plus avant son voyage.

Le CDC a déclaré lundi que les prestataires de soins de santé devraient travailler avec les patients qui envisagent de voyager pour le Hajj ou la Omra pour s’assurer qu’ils ont reçu le vaccin MenACWY au cours des cinq dernières années ou qu’ils se font vacciner au moins 10 jours avant leur départ pour leur voyage.

Dans le nouvel avis, publié par le biais du réseau d’alerte sanitaire du CDC, l’agence a également rappelé aux prestataires de suspecter une maladie à méningocoque chez toute personne présentant des symptômes après un récent voyage pour le Hajj ou la Omra.

Le CDC a demandé aux services de santé et aux prestataires de santé d’envisager d’utiliser plusieurs des antibiotiques préférés. utilisé pour traiter la méningococcie chez l’homme associé au voyage à la Mecque.

Les personnes qui entrent en contact étroit avec une personne atteinte d’une méningococcie devraient recevoir un antibiotique dès que possible après l’exposition, quel que soit leur statut vaccinal, a déclaré le CDC, et idéalement dans la journée suivant l’identification du patient initial.

L’épidémie la plus récente liée à un rassemblement de masse remonte à 2000-01, a indiqué le CDC, et elle était principalement causée par la variation W de la bactérie. Ce n’est que depuis 2002 que l’Arabie saoudite exige que tous les pèlerins fournissent une preuve de vaccination contre la méningococcie, mais la couverture vaccinale de ces voyageurs est « connue pour être incomplète », a déclaré le CDC.